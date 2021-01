Cristian Castro DESAPARECE de Instagram tras escándalo

Destrozan a Cristian Castro y desaparece de Instagram

Un nuevo escándalo sobre el cantante mexicano Cristian Castro ha causado revuelo en las redes sociales, y es que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el hijo de Verónica Castro reveló en su cuenta de Instagram que ya tiene nueva novia, lo que dividió opiniones de sus seguidores.

Tras revelar que le ha dado una nueva oportunidad al amor, unos conductores del programa de YouTube "Chisme No Like" revelaron detalles íntimos del cantante, donde una mujer española confesó que conoció al famoso y que convivió con él durante algún tiempo y mencionó lo que sucedió con el artista.

Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron sobre Cristian Castro y tras este nuevo escándalo de "El Gallito feliz", reaccionó de una manera inesperada, pues así lo aseguró el conductor argentino en su cuenta de Instagram y mencionó: "Parece que no pudo con tanto y dijo bye".

Cristian Castro está en el ojo del huracán

Cristian Castro tras escándalo desaparece de las redes

En la publicación que compartió el presentador de "Chisme No Like", mencionó que la novia de Cristian se llama Maite y que la joven tenía un novio, quien no sabía que la joven tenía una relación sentimental con el intérprete de "Por amarte así" y asegura que ella está embarazada.

Pero una declaración de otra chica que reveló el programa, dieron a conocer que el famoso tiene gustos íntimos muy asquerosos. Estas revelaciones causaron el enojo del cantante, quien reaccionó de manera contundente y desapareció de las redes sociales, él eliminó su cuenta de Instagram.

Cristian Castro presume a su guapa novia y causa revuelo

Aunque la cuenta de Twitter de Cristian Castro aún se encuentra disponible, incluso en su más reciente publicación compartió una fotografía presumiendo a su nueva novia Maite lo que causó diversas críticas de los usuarios, quienes comentaron que su romance solo es una mentira.

