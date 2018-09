Crisis de Televisa alcanza a Emilio Azcárraga; pierde más de 900 millones de pesos

Sin embargo, la industria de televisión en México, ha sufrido un complicado declive del cual no se ha podido recuperar, ya que la era del Internet ha sido su principal enemigo a vencer.

Por lo anterior, es lógico suponer que poco a poco “la gallina de los huevos de oro” está por desaparecer dejando como legado, una fuerte crisis financiera para el empresario, pues el mismo se vio en la necesidad de “echar mano” de una parte de su “sencillo” patrimonio, poniendo a la venta su mega yate de más de casi 3 MMP.

Pero para su desgracia y como era de esperarse, un objeto así no sería fácil de vender, pues debemos considerar que no cualquiera tiene la posibilidad de hacerse de este “pequeño” juguete con un valor de 2 mil 929 millones de pesos, precio que pagó el Sr. Azcárraga por el. ¡Quizá, es por ello, que desde hace poco más de 3 años no había podido venderlo!

El presidente de Televisa tuvo que tomar acciones drásticas, una de ellas fue cambiar de agente de ventas, ya que al parecer con el anterior no le fue nada bien en 2014 tras anunciarlo en un costo de 2 mil 821 MDP.

Fue el nuevo agente quien logró la venta a finales del 2017, cerrando la transacción por un monto de 1 mil 996 MDP por la venta de este mega yate.

Por lo anterior y después de hacer las operaciones aritméticas correspondientes, nos da como resultado que el gran empresario tuvo una perdida de 933 millones de pesos ¡Que locura!