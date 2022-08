"Cría cuervos y te sacarán los ojos": Alfredo Adame arremete contra sus hijos

Alfredo Adame lleva un año distanciado de sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, fruto del matrimonio de más de 20 años que tuvo con la actriz Mary Paz Banquells, debido a que los tres jóvenes decidieron apoyar a su mamá y no a él.

A pesar de que el actor llegó a decir que estaba dispuesto a hacer la paces con sus hijos, hace unos días dijo que ya no lo está e incluso ahora hizo una fuerte declaración en su contra.

En un reciente evento de la comunidad LGBT, la prensa le preguntó a Alfredo por la relación que tiene con su hijo Sebastián, quien pertenece a dicha comunidad y a quien había apoyado antes de su distanciamiento, y al respecto, el actor dijo:

"Hizo muchas tonterías (Sebastián) y Gustavo Adolfo Infante, lo manipuló junto con la mamá para que él fuera a su programa a decir que yo era homófobo y todo, cuando lo único que hice, y aquí hay gente que lo conoce, cuando me dijo:"

'Papá, soy homosexual', me levanté y le dije: 'Te amo, te adoro, te quiero, te respeto, y al que te falte al respeto, le rompó la ma$#%'".

Alfredo Adame habla sobre la relación con su hijo Sebastián

En el video de dicha entrevista, el cual subió la periodista Berenice Ortiz a su canal de YouTube, se escucha a Alfredo compartir parte de los problemas que tuvo con su hijo menor, Sebastián, supuestamente debidos a la influencia de terceras personas y a una entrevista que el joven dio:

"Una vez le hicieron una entrevista e inmediatamente me empezaron a entrar memes diciéndome: 'Tú volviste pu%$ a tu hijo porque te lo co$%&#&'. Le hablé y le dije: 'Sebastián, ¿qué pasó?'. 'No, papá, es que le di una entrevista a un programa...' Le dije: 'Pe$#%&# de mi#$%&, te dije que no hablaras de eso, que si te preguntaban de tus preferencias, les dijeras que de eso no hablabas, que hablaras de tu carrera de chef, que hablaras de esto y del otro... no eres hijo de Juan de las Pitayas, eres hijo de Alfredo Adame y van a empezar a fastidiar".

Posteriormente, le preguntaron si sigue estando abierto a una posible reconciliación con sus hijos, como lo había dicho en abril pasado, pero de inmediato expresó: "No hay nada, ya no estoy abierto a nada.

Yo me quebré allá, no sé por qué me quebré, con todo y que ellos fueron los que hicieron las perversidades, las maldades y todo lo malo, cuando yo lo único que hice fue darles la vida, darles cariño, amor, respeto, darles abundancia y darles riqueza, y me salieron 'cría cuervos y te sacarán los ojos'".

El también conductor agregó cómo fue que en su momento trató de tener un acercamiento con sus hijos, lo cual no resultó: "Le hablé a Sebastián: 'Oye, Sebastián, voy a comer el próximo domingo en el restaurante tal, es el Día del Padre, si quieres, los invito a comer'. Y no, salió diciendo que iba a ver la prensa y que cámaras, y nunca contestó nada".

A raíz de lo anterior, decidió ya no buscar más a sus hijos, por lo que aseveró: "Entonces, se acabó, esa fue su última oportunidad, yo no vuelo a tomar la iniciativa en absolutamente nada".

Alfredo Adame pidió que sus hijos no vayan a su funeral

Este pleito ha sido tan grande, que incluso hace unos días Alfredo dijo en entrevista con el programa 'Venga la alegría fin de semana' que no quería que sus hijos fueran a su funeral, y en esta ocasión lo reiteró:

"El día que yo me muera van a entrar mi hija Vanessa (fruto de su relación con María Luisa Castillo, (q.e.p.d.), que es mi heredera de todo; mis nietos... y la gente que realmente yo considero mis amigos, ellos no entran".

Recordemos que Alfredo Adame y Mary Paz Banquells estuvieron casados por más de 20 años, pero se separaron en 2017 en medio de varios problemas que dieron lugar a una serie de dimes y diretes entre ellos, y a raíz de eso el actor comenzó a tener problemas con sus tres hijos, siendo hace un año cuando declaró que ya no los consideraba parte de su sangre e incluso que consideraba sacarlos de su testamento.

Sin embargo, en abril pasado dijo que les había mandado un mensaje para hacer las paces, pues su entonces novia, Magaly Chávez, le había insistido en que se reconciliara con sus hijos.

En esa ocasión Alfredo dijo que con el que sería más difícil tener un acercamiento sería con Diego, el mayor de los tres, porque él le había puesto una condición que tenía que ver con su mamá, a lo cual él no estaba dispuesto a acceder.

Tras la participación de Alfredo Adame en el reality show 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!', el cual ganó en junio pasado, el también conductor refirió que aunque estaba dispuesto a reconciliarse, esperaría a que sus hijos lo buscaran, sin embargo, eso no ocurrió y es por ello que ahora ya descartó hacer las paces con ellos.

