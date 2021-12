Crepúsculo podría tener dos libros más, asegura Stephenie Meyer

Los nuevos libros serían una continuación directa de 'Amanecer'.

En 2020 se publicó ‘Sol de medianoche’, un libro escrito por Stephenie Meyer que relata los sucesos de la saga Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Cullen. Debido al estreno, la autora dio una entrevista al sitio Books-A-Million para hablar al respecto, pero el detalle que llamó la atención es que confesó que hay la posibilidad de lanzar dos entregas más.

De acuerdo a declaraciones de la novelista, ella tiene suficientes ideas para escribir dos nuevos libros, los cuales no serían historias alternativas sino una continuación directa de la última entrega de ‘Amanecer’. La trama ocurriría cuatro años después del final presentado en 2008 y tendría a los Volturi como enemigos principales.

La novelista aún no se siente lista para publicar las dos nuevas entregas.

“Creo que hay dos libros más que quiero escribir. Los he resumido y he escrito un capítulo. Pienso en el primero, así que sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso en este momento, quiero hacer algo nuevo”, declaró la también autora del libro ‘La Huésped’.

Quiere crear historias nuevas en el universo de Twilight

Hay muy pocas posibilidades de que el elenco original forme parte de las nuevas historias.

Cabe destacar que de ser lanzadas, estas dos nuevas entregas podrían no ser adaptadas al cine ni contar con elenco original en caso de que se logrará. Sin embargo, este último detalle parece no importarle mucho a la autora, quien aseguró que busca crear una nueva historia para el universo de los vampiros.

“Tengo muchas ganas de hacer un mundo nuevo, nuevas reglas y nueva mitología. La mitología es lo mío, así que me entusiasma crear algo nuevo en lugar de seguir las viejas reglas que ya tengo”, finalizó Stephenie Meyer durante su participación en un evento online organizado por la cadena de librerías estadounidense Books-A-Million.

¿Cuántos libros conforman la saga Crepúsculo?

La novela se ha traducido a 20 idiomas, y ha vendido más de 100 millones de ejemplares.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la saga de Crepúsculo está conformada por cinco libros: ‘Crepúsculo’ (2005), ‘Luna Nueva’ (2006), ‘Eclipse’ (2007), ‘Amanecer’ (2008) y ‘Sol de Media Noche’. También existen tres libros adicionales, estos son: ‘La segunda vida de Bree Tanner’ (2010), ‘Saga Crepúsculo: Guía Oficial Ilustrada’ (2011) y ‘Vida y Muerte: ‘Crepúsculo Reinterpretado’ (2015).

