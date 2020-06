Crepúsculo: Revelan la causa de la muerte del actor Gregory Tyree Boyce/Foto: MALV News

La causa de muerte del actor de 'Crepúsculo' Gregory Tyree Boyce fue revelada como una sobredosis el 1 de junio. Un forense en Las Vegas confirmó la trágica noticia, luego de la prematura muerte del actor a la edad de 30 años.

La causa oficial de muerte de Gregory Tyree Boyce ha sido puesta en libertad por la oficina del forense / médico forense del condado de Clark. El actor, mejor conocido por interpretar a Tyler Crowley en la primera película de Crepúsculo, murió "por los efectos de la intoxicación por cocaína y fentanilo", según USA Today. Tenía solo 30 años en el momento de su muerte.

El anuncio del médico forense se produce casi tres semanas después de que Boyce y su novia, Natalie Adepoju, de 27 años, fueran encontrados muertos en su condominio de Las Vegas, Nevada, el 13 de mayo. Su causa de muerte fue determinada por una sobredosis, según el médico forense.

Gregory Tyree Boyce en Crepúsculo

Boyce jugó un papel pequeño pero importante en Twilight (Crepúsculo) en 2008. Tyler Crowley es el estudiante de secundaria que casi golpea a Bella Swan (Kristen Stewart) con su auto, antes de que Edward Cullen (Robert Pattinson) lo detenga con solo una mano.

Sin este incidente, Bella no habría descubierto el secreto de Edward tan fácilmente. También tuvo un pequeño papel en el video corto de 2018 Apocalypse. Según su madre, Lisa Wayne, Boyce soñaba con hacer la transición a la industria alimentaria.

"Mi bebé, Greg Boyce fue el mejor chef... oh hombre. Estaba en el proceso de iniciar un negocio de alas, West Wings”, escribió en Facebook, incluido un logotipo para su empresa incipiente.

El estadounidense compañero de Kristen Stewart ha quedado en la memoria y corazón de los fanáticos de Twilight, después de que se diera a conocer su fallecimiento por sobredosis/Foto: Worldvoz

“Creó los sabores a su perfección y los nombró en honor a los raperos de la costa oeste. Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc. Tenía sabores como Tequila Lime Agave ... esos eran mis favoritos. Un sabor a arce Hennessy, oh hombre, tan malditamente bueno. Puedo decir que mi hijo fue mi chef favorito. Estaba haciendo algo grandioso y esa era su pasión ", declaró la mujer.

También te puede interesar: Gregory Tyree Boyce: Familia de su novia pide donativos para pagar su funeral

Boyce deja a su madre, Lisa, y a una hija de 10 años llamada Alaya de una relación anterior. Que él y Natalie descansen en paz.