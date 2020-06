Crepúsculo: “Midnight Sun” tendrá escena eliminada en el libro original

La nueva novela de Crepúsculo, Midnight Sun se centrará en la perspectiva de Edward Cullen sobre los eventos que lo llevaron a enamorarse de Bella Swan, pero parece que Stephenie Meyer también tiene la intención de incluir nuevas escenas en la historia.

Salvo las exitosas adaptaciones cinematográficas, los fanáticos de Edward Cullen y Bella Swan han pasado por una gran sequía de material nuevo desde que salió el último libro, Breaking Dawn, hace casi 12 años.

Su creadora Stephenie Meyer originalmente tenía la intención de escribir otra secuela que sirviera para volver a contar la historia y enfocarse en la perspectiva de Edward Cullen, a diferencia de Bella, que era la única narradora de los eventos. Incluso un par de capítulos del libro encontraron su camino en línea, pero la escritora finalmente decidió abandonar el proyecto.

Midnight Sun confirma lanzamiento y escena inedita

Ahora, parece que ha encontrado la pasión por explorar estos personajes una vez más, ya que el nuevo libro, titulado Midnight Sun, completará ese objetivo olvidado.

Si bien será definitivamente interesante para los fanáticos de Twilight ver todo a través de los ojos de Edward Cullen, un "recuento" de los eventos no es algo que entusiasme a muchos lectores. Sin embargo, parece que Stephenie Meyer entiende esto muy bien, por lo que decidió incluir una escena, que involucra el prado, que falta en la historia original.

Twilight lanzó su primera novela en 2005 y la versión en cines en 2008

Esto es lo que el autor dijo sobre esta secuencia eliminada en un episodio reciente de Letters To Stephenie Meyer.

"¡Pude volver a la historia otra vez, y también escribir la pequeña pieza que faltaba en el prado que siempre me ha vuelto loco!" Ella reveló. “Solo esperaba que un editor me dijera en algún momento, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no rellenas esto? ¿Por qué no está eso allí? "Y nadie lo hizo, y entonces fue como, bueno, supongo que no es tan importante".

Dado que casi toda la historia se cuenta desde el punto de vista de Bella, excepto una parte de Breaking Dawn donde Jacob Black se hace cargo, los fanáticos acérrimos apenas pueden esperar para ver qué pasó por la cabeza del vampiro centenario cuando llega el nuevo libro de Crepúsculo.

Te puede interesar: Crepúsculo: Así eran los capítulos filtrados hace 12 años de Midnight Sun

Afortunadamente, no pasará mucho tiempo antes de que los fans de Crepúsculo tengan en sus manos el esperado Midnight Sun, ya que llegará a las tiendas el 4 de agosto.