Crepúsculo: Jamie Lynn Spears estuvo a punto de protagonizar a Bella Swan/Foto: Fandom e Hipertextual

La franquicia de Twilight (Crepúsculo) tiene más de 10 años, y es difícil imaginar la serie de cinco películas como algo más que la cápsula del tiempo perfectamente conservada que es. Pero dada la forma en que la producción puede disminuir y fluir, siempre es interesante escuchar las formas en que las películas podrían haber sido diferentes. Por ejemplo, ¿te imaginas una película de Crepúsculo protagonizada por Jamie Lynn Spears?

Sí, en serio. La actriz apareció recientemente en el programa de YouTube de Maria Menounos, Better Together, e insinuó la posibilidad. Aunque no mencionó la franquicia por su nombre, siguió refiriéndose a una "película de vampiros" que se filmó poco después del show de Nickelodeon Zoey 101 que terminó en su última temporada, que se emitió a principios de 2008.

Jamie Lynn es recordada por ser la estrella de la serie Zoey 101/Foto: Línea Directa

"Justo después de que terminé con Zoey , había muchas oportunidades" para otros proyectos, dijo Jamie Lynn. “Hubo una cierta película de vampiros que estaba saliendo. No me ofrecieron una parte ni nada por el estilo, pero leí el guión e iba a probar una de estas películas ".

¿Jamie Lynn Spears rechazó estar en Crepúsculo?

Jamie Lynn no se vendió por completo con la premisa de unirse a la locura de los vampiros como lo estaba su equipo, aunque recuerda que le dijeron que la película iba a ser enorme. “Pensé, '¡No voy a interpretar a un vampiro en mi primera película! ¡Eso es tan estúpido! ¡¿La gente me va a ver como un vampiro ?! ”, dijo con una sonrisa. “Eso solo muestra cuánto sabía. Ese tipo de cosas, solo tienes que reírte ".

La madre y actriz también habló sobre el accidente de ATV de su hija Maddie, que ocurrió en 2017. "Todo cambió", dijo. “Enfrenté mi peor miedo ahora. ¿Qué más puedo estropear o hacer mal que será tan horrible como eso? Nada, no hay nada ".

Llamó a la recuperación de Maddie como una "bendición", y agregó que ha moldeado su visión de la vida y el trabajo desde ese momento.