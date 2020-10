Crepúsculo: 7 teorías increíbles que explican la VERDAD sobre Bella

Crepúsculo de Stephenie Meyer y las adaptaciones cinematográficas plantean más preguntas que respuestas, y la mayoría de ellas se dirigen contra su protagonista Bella Swan.

Sus habilidades únicas nunca han recibido una explicación adecuada, por lo que los fanáticos se han encargado de cocinar sus propias teorías plausibles para descubrir por qué Bella Swan se destaca entre los humanos y los vampiros.

Aquí te presentamos algunas de las teorías más alocadas que podrían explicar porque Bella Swan (interpretada por Kristen Stewart) es diferente a los demás vampiros de la Saga Crepúsculo.

Bella es una súcubo

Kristen Stewart da vida a Bella Swan

Bella a menudo se ha descrito a sí misma como una persona menos que promedio. A medida que Twilight progresa, es obvio que no tiene cualidades discernibles y carece de una personalidad magnética.

Sin embargo, en el momento en que entra a la escuela secundaria de Forks, todos los niños (como lo describe Edward Cullen en Midnight Sun) la encuentran atractiva y están tramando formas de entablar una conversación con ella. Pronto, incluso Edward se obsesiona con Bella.

Una teoría de los fanáticos sugiere que Bella no sabe que es una súcubo, una criatura mitológica que les parece tan hermosa a los hombres que no pueden pensar en nada más que en ella. Si bien la teoría deja de lado la tradición adecuada de que un súcubo se aprovecha de los hombres seduciéndolos, lo que a menudo los lleva a la muerte, explica la extrema fijación de Edward por ella.

Bella Swan siendo una súcubo también significa que le transmitió sus genes a su hija, lo que explica por qué Jacob está tan enamorado de Renesmee incluso antes de que ella naciera.

Bella es mitad hombre lobo

Los nativos quileute son capaces de transformarse en lobos en la saga Crepúsculo

En Crepúsculo, los poderes vampíricos como la lectura mental de Edward y Aro y la capacidad de Jane para causar un dolor intenso con una mirada no funcionan en Bella. Sin embargo, Alice puede ver su futuro y Jasper puede moderar su estado de ánimo.

Esta inconsistencia se explica en una teoría que establece que Bella es en parte hombre lobo, ya que se sabe que los poderes de los vampiros tienden a funcionar mal alrededor de los hombres lobo. La teoría establece además que Bella tiene genes de hombre lobo y es lo que atrajo a Jacob a Renesmee. Ningún hombre lobo se ha impreso en alguien con genes vampíricos antes, pero Jacob puede imprimir en Renesmee porque ella también es en parte hombre lobo.

Los antepasados de Bella son vampiros

Primera adaptación al cine de Twilight es lanzada en 2008

Se sabe que Bella tiene un escudo psíquico que la protege de cualquier ataque mental, una habilidad que luego puede extender para proteger a otros cuando es vampiro. Un Redditor hace una teoría detallada de que Bella tiene estos poderes algo silenciados como humana porque desciende de vampiros. La teoría sugiere que el nombre de la madre de Bella, Renee, se deriva de la palabra romana tardía "Renatus". La forma femenina de "Renatus" es "Renata", que es el nombre de uno de los vampiros de la Guardia Volturi.

Renata es descrita como la guardaespaldas personal de Aro, ya que tiene el poder de repeler ataques físicos. Como Bella, ella podría haber tenido el poder de protegerse a sí misma cuando era humana, y como vampiro ese poder aumenta. Es posible que la madre de Bella lleve el nombre de Renata, que es su antepasado lejano, y que portaba la habilidad latente que tiene Bella.

Bella está conectada telepáticamente con Edward

Bella Swan es capaz de escuchar la voz de Edward durante Luna Nueva

En Luna Nueva, después de que Edward deja Forks, ella descubre que puede escuchar su voz y le advierte si se pone en peligro. Si bien Meyers dice que es su amor lo que lleva a esto, muchos fans especulan que Bella comparte un vínculo telepático con Edward.

En el capítulo 11 del libro, la voz de Edward le indica a Bella que deje que un Jacob enojado se calme en lugar de interrogarlo más. En esta situación, Bella no es consciente de que Jacob es un hombre lobo, por lo que no sabría lo peligrosa que es esta situación. Sin embargo, Edward sabe la verdad de Jacob, así que es él quien advierte a Bella, no su subconsciente,

Panic Room es la precuela de Twilight

Panic Room es lanzada en 2002 con Kristen Stewart entre sus protagonistas

Panic Room está protagonizada por Jodie Foster como la madre de Kristen Stewart, de once años, cuyo personaje, Sarah, es diabético. Experimentan una noche angustiosa después de que se ven obligados a esconderse en la sala de pánico cuando ladrones armados entran a su casa. Un Redditor cree que la historia de la película sirve como una precuela de Crepúsculo, ya que explica muchos aspectos de Bella.

Durante el calvario, Sarah sufre una convulsión y no recibe su inyección de glucagón de emergencia a tiempo. Según la teoría, este retraso hace que su sangre huela diferente a la de los vampiros. En esa noche, Sarah también es amenazada por un cuchillo y casi muere, que es la razón de la extrema timidez de Bella con los extraños.

Es la reencarnación del alma gemela de Edward

Edward Cullen y Bella Swan al final de Crepúsculo, primera cinta de la saga

En Luna Nueva, Aro llama a la cantante de Bella Edward, ya que su sangre "canta" a sus sentidos vampíricos más que a cualquier otra persona. Más tarde se estableció que los vampiros a menudo se encuentran con seres humanos cuya sangre huele irresistiblemente, pero el libro no explica por qué.

Una teoría de los fanáticos en Reddit sugiere que cualquier humano tentador con el que Edward se haya cruzado en el pasado podría haber sido la reencarnación de su verdadera alma gemela, a quien no pudo conocer después de que terminó su vida humana. Mientras Edward se las arregla para resistirlos a todos, después de años de huir de la tentación, finalmente cede cuando conoce a Bella.

El autocontrol de Bella como vampiro era obvio

Bella Swan se convierte en el vampiro neófito con más autocontrol

Después de que Bella se convierte en vampiro, asombra a todos con el nivel de autocontrol que tiene. Ella logra resistir la tentación de matar a un humano y es capaz de sentir emociones más allá de su constante compulsión por la sangre, algo inusual para los recién nacidos. Mientras que Meyer's lo atribuye a que Bella es diferente de los demás, un Redditor señala que el nivel de autocontrol de un vampiro recién nacido depende de qué tan en control de sus emociones estén durante el proceso de transformación.

Carlisle, Rosalie y Bella se mantienen callados durante sus transformaciones, soportando en silencio el tremendo dolor y sin gritar por diferentes razones. Le da a Carlisle autodisciplina, le permite a Rosalie resistirse a alimentarse de Emmett y le da a Bella autocontrol instantáneo sobre su sed sin necesitar décadas para adaptarse.

Te puede interesar: Crepúsculo: Robert Pattinson no tuvo filtros al relatar la cinta en DVD especial

¿Qué te parecen estas alocadas teorías de los fans?, ¿Cuál crees que podría ser verdadera? Dinos en los comentarios.