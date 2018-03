Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Crean el Hashtag #ApagaTelevisa tras el fantasma de “Frida Sofía” La escuela Enrique Rébsamen se ha convertido en uno de los focos de la tragedia luego de confirmarse la muerte de 21 menores y la supuesta presencia de una sobreviviente a la que Televisa llamó “Frida Sofía”. Sin embargo, la menor no existe, dijo la Marina Armada de México. Luego del caso de “Frida Sofía”, una supuesta niña que se hallaba debajo de los escombros en el colegio Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México, usuarios de Facebook y Twitter criticaron que Televisa y la Marina Armada hayan creado una historia para engañar a la población mexicana. En diversos mensaje que han circulado desde ayer, personas de varios estados que estuvieron dando seguimiento a la transmisión que la empresa de Emilio Azcárraga dio al “rescate de Frida Sofia”, lamentaron que en estos tiempos, donde los mexicanos necesitan más ayuda que nunca, se estén creando este tipo de historia, a costa del dolor ajeno. https://twitter.com/ManoloFileX/status/911252205629579265 https://twitter.com/lalezito/status/911252134825484288 La historia de la presunta pequeña les hizo recodar a muchos la historia de Luis Ramón “Monchito” Navarrete, de 9 años, el “niño fantasma” que también captó la atención de la prensa nacional e internacional, y de toda la sociedad mexicana en 1985. Un joven que iba rumbo a Cozumel con su familia, y durmió la noche del 18 de septiembre del 85 en la vecindad de su abuelo. La mañana siguiente, el sismo de 8.2 grados en la escala de Ritcher destruyó por completo las viviendas del complejo ubicado en La Merced, en la capital mexicana. Tras varios días de incesantes tareas, los equipos de rescate aseguraron haber oído golpes desde el fondo de los escombros. Esta señal mantuvo en vilo al país durante una semana. Además, otro factor que sorprendía a los rescatistas es que no había “olor a muerto”. Los comunicadores mexicanos no pudieron ocultar su indignación por este noticia de la cual hasta ahora no hay un señalado en concreto, porque tanto la Marina como Televisa se “echan la bolita”. https://twitter.com/Faitels0n_ESPN/status/911084846335762433 https://twitter.com/ElFinancieroTv/status/911058888522309632 https://twitter.com/SanjuanaMtz/status/911055581934272512 https://twitter.com/julioastillero/status/911040466006798336 Algunos medios de comunicación analizaban, antes de que se confirmara que toda era una mentira, que la existencia de “Sofia” no tenía sustento porque nisquiera los padre se habían presentado a reclarmar a su hija. En el colegio Rébsamen los trabajos aún siguen, sin embargo, las órdenes es que sólo por 72 horas, aunque las autoridades a cargo de este rescate son las que decidirán si se sigue o no, después de cumplirse el lapso. Ante tales sucesos, en Twitter se creó el hashtag #ApagaTelevisa para pedirle a la población que no vea más a esta cadena televisiva. https://twitter.com/mexicoccg/status/911244273898496000 https://twitter.com/ALGUANATOS/status/911016876444176384 https://twitter.com/JohnMAckerman/status/911242325095063557 https://twitter.com/mar_thag/status/911106027914903552 https://twitter.com/einherjerx/status/911059162959884288 https://twitter.com/LaLicNice/status/910886456859734016 https://twitter.com/super_ram/status/910969722904162310 https://twitter.com/daritorres19/status/911058223817519104

