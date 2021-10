Creadores de la serie del Día de los Muertos hablan de una posible temporada 2

La primera temporada de Día de los Muertos en SYFY está prevista para finales de esta semana, y mientras que el nombre está claramente trazada desde la tercera entrada icónica del director George A. Romero en su universo zombi, hay poca similitud narrativa entre las dos propiedades.

Con esta primera temporada, los showrunners Scott Thomas y Jed Elinoff optaron por apoyarse en el título un poco más literalmente, explorando las primeras 24 horas después de que se desarrolle un brote de zombies, y la pareja confirmó que ya tienen una serie de ideas en mente para lo que sigue.

La temporada segunda podría explorase, Day of the Dead se estrena en la plataforma SYFY el 15 de octubre.

"Día de los muertos" será terror

"Estamos abiertos de par en par. Bromeamos en el set que podríamos seguir haciéndolo al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente mientras lo hacíamos", compartió Elinoff con ComicBook.com.

"Pero la verdad es que podrías hacer al día siguiente, podrías hacer los mismos personajes al día siguiente. Quiero decir, todo depende. Lo dejamos un poco abierto a propósito. Creemos que hay otras fuerzas en el trabajo que están importante que acaba de revelarse hacia el final de la temporada. Así que creo que hay muchos lugares a los que ir y estábamos muy emocionados de abordar la segunda temporada ".

El Día de los Muertos de SYFY es la intensa historia de seis extraños que intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes.

Esta oda a los famosos carnívoros de George A. Romero nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a la gente es una horda de zombis hambrientos que intentan destrozarlos.

Los fanáticos del terror están bastante familiarizados con la narración larga en el mundo de los zombies, ya que The Walking Dead en AMC ha relatado grupos de sobrevivientes durante años, y la línea de tiempo abreviada de esta nueva serie es solo una de las formas en que Day of the Dead se distingue de sus pares.

"The Walking Dead realmente, obviamente, está muy influenciado por Romero, y Greg [Nicotero] estuvo incluso en el Día de los Muertos . Pero esos programas, son muy, muy serios, son muy dramáticos y pueden ser muy difíciles. para mirar a veces ", explicó Thomas sobre lo que hace que esta serie sea diferente. "Son tan pesados y hacen un trabajo increíble al continuar con el legado de los zombis de Romero. Pero realmente queríamos decir, ' ¿Cómo nos destacamos entre la multitud ?'"

Añadió: "Una de las decisiones que tomamos fue inyectarle algo de humor. Creo que ahí es donde parte de la influencia de Return of the Living Dead , tanto Return of the Living Dead One and Two , Evil Dead , Dead Alive, esas películas realmente nos inspiraron a pensar, '¿Cómo podemos hacer una serie de zombies que sea realmente divertida de ver?' Porque, como dijo Jed, estábamos en medio de una pandemia. Todavía lo estamos. Estábamos en medio de estas elecciones presidenciales realmente polémicas en los EE. UU. Queríamos darles a todos un espectáculo sangriento y dramático, pero que realmente es divertido de ver ".

