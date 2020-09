Creadores de Game of Thrones preparan NUEVA serie para Netflix: Three-Body Problem

Creadores de Game of Thrones preparan NUEVA serie en Netflix: Three-Body Problem

La historia de ciencia ficción ganadora de Hugo de Liu Cixin, “The Three-Body Problem”, se está convirtiendo en un programa de televisión en Netflix, con David Benioff y D.B. Weiss los creadores de Game of Thrones. Ellos trabajarán con el escritor de True Blood y The Terror: Infamy, Alexander Woo.

Netflix anunció en un comunicado de prensa que The Three-Body Problem sería la última serie de ciencia ficción que llegará a la plataforma de transmisión. Es la primera serie importante para Benioff y Weiss desde que terminó Game of Thrones de HBO el año pasado.

La nueva serie de Netflix podría tener varias temporadas

En una declaración compartida, Benioff y Weiss dijeron que están emocionados de pasar "los próximos años de nuestras vidas" trabajando en The Three-Body Problem, lo que indica que podría terminar siendo una historia de varias temporadas para la plataforma de transmisión.

La nueva serie de Netflix ha entusiasmado a varios fanático que ya desean verla

Anteriormente se rumoreaba que Amazon Studios estaba trabajando en una adaptación televisiva de Remembrance of Earth's Past, la serie de ciencia ficción de Liu más conocida por el nombre de su primer libro, The Three-Body Problem, pero ahora parece haber pasado a Netflix. También hubo una adaptación cinematográfica china en las obras de YooZoo Pictures, pero nunca se completó ni se lanzó.

La serie de Netflix cuenta con un impresionante grupo de productores y equipos. Rian Johnson de Star Wars: The Last Jedi, será productor ejecutivo junto con su socio Ram Bergman, junto con Plan B Entertainment (Brad Pitt, Jeremy Kleiner y la compañía de Dede Gardner), Primitive Steak (Rosamund Pike y Robie Uniacke), así como con el presidente del Grupo YooZoo. Lin Qi y el vicepresidente de The Three-Body Universe, Zhao Jilong. Además, el autor Cixin se desempeñará como productor consultor junto con Ken Liu, quien escribió la traducción al inglés de The Three-Body Problem.

“The Three-Body Problem” será dirigida por los creadores de Game of Thrones.

"Tengo el mayor respeto y fe en el equipo creativo que adapta The Three-Body Problem para las audiencias de televisión", dijo Cixin en un comunicado. “Me propuse contar una historia que trasciende el tiempo y los confines de naciones, culturas y razas; uno que nos obliga a considerar el destino de la humanidad en su conjunto ". Hasta el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento en Netflix.