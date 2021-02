Creadores de Death Note hablan sobre NUEVAS historias cortas

El mundo de Ryuk y la herramienta sobrenatural utilizada por Light Yagami en Death Note, ha regresado con una nueva serie de cuentos que exploran nuevos aspectos de la franquicia creada por Takeshi Obata y Tsugumi Ohba.

Los creadores recientemente tuvieron la oportunidad de comentar sobre esta nueva antología, que revisita el universo popular. Aunque la serie de Death Note no tiene ningún proyecto de anime en proceso, está claro que todavía quedan muchas historias por contar cuando se trata del universo del manga que se ha convertido en una franquicia clásica.

Lo nuevo de Death Note en 2020-2021

El año pasado, vimos el regreso del mundo de Death Note a través de una secuela one-shot que nos presentó al nuevo portador del cuaderno mágico Minoru Tanaka, quien no estaba intentando cambiar el mundo como su predecesor Light matando a los criminales de mundo.

Así luce Minoru Tanaka de Death Note

Por el contrario, Minoru más bien estaba intentando vender el instrumento de destrucci��n para obtener una ganancia insana. Con los países del mundo luchando entre sí para intentar poner sus garras en el Death Note, el cuaderno había caído sorprendentemente en manos del ex presidente Donald Trump.

Comentarios de los creadores

Respecto a la nueva antología del universo Death Note, La Verdad Noticias te comparte lo que los creadores dijeron sobre estas nuevas historias en el mundo de Ryuk, Light, L y los otros personajes coloridos de esta popular franquicia:

Takeshi Obata: "Debe haber sido hace mucho tiempo cuando terminó la serie, pero ahora ha vuelto como una colección de historias cortas. Nunca se sabe lo que sucederá en este mundo".

Tsugumi Ohba: "Ahora que todo el mundo está luchando contra el nuevo coronavirus, no tengo ganas de escribir un comentario de broma aquí. Por ahora, espero sinceramente que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Por favor, perdóneme si hay algunas bromas en el contenido del manga, ya que es en mi estilo”.

Ohba agregó: “Puede ser que solo deba trabajar cuando pueda escribir algo de lo que no me avergüence, pero he estado avergonzado de ser juzgado por mis ensayos desde que estaba en la escuela primaria. Lo siento mucho por todo. Muchas gracias por leer esto".

Death Note tuvo una exitosa adaptación de anime en 2006 (uno de los mejores años para el anime en general). Netflix realizó una adaptación live action (película no tan aceptada por los fans), mientras que Japón realizó por su cuenta otras película de acción en vivo.

