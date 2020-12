Creadores de Death Note anuncian nuevo ANIME para Platinum End

Platinum End, el último trabajo de manga del equipo de Tsugumi Ohba (historia original) y Takeshi Obata (manga), quienes crearon Death Note y Bakuman, se adaptará a un anime de televisión en TBS en el otoño de 2021.

El manga de fantasía oscura ha sido serializado en Jump Square de Shueisha desde noviembre de 2015 y ha impreso más de 4.5 millones de copias en todo el mundo. Hideya Takahashi (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) es el director, junto al diseñador de personajes de anime Kouji Ohya (No Game No Life) y el escritor de composición de la serie Shinichi Inozume (PERSONA 5 the Animation).

Signal-MD (Recovery of an MMO Junkie) trabaja en la producción de anime. Junto con el anuncio, se lanzó una imagen teaser con la protagonista Mirai Kakehashi y el ángel Nasse. Mirai sostiene una flecha roja en medio de la multitud y Nasse brilla divinamente, lo que crea una sensación de "extrañeza en la vida cotidiana".

Póster del anime Platinum End

Foto: Twitter - @ani_platinumend

Además, ahora se transmite un video teaser de 30 segundos en YouTube. ¿Qué significa la llamativa frase "Quiero ser feliz" en el clip? La Verdad Noticias te recuerda que Bakuman y Death Note fueron grandes series en el pasado, mientras que sus adaptaciones de anime recibieron aún más méritos por un excelente trabajo.

La sinopsis de Platinum End es la siguiente: “Mirai Kakehashi perdió a su familia en un accidente y lo pasó mal incluso con los parientes que lo acogieron. Desesperado por todo, se arroja desde el techo de un edificio el día que se gradúa de la escuela secundaria. Sin embargo, ¿se encuentra con un ángel allí?”

Si Platinum End tiene unas buenas bases como Death Note, podemos esperar que su anime rápidamente despierte a los fanáticos de antaño e incluso gane más popularidad. Después de todo, su serie de manga logró vender una gran cantidad de ejemplares desde su debut y una adaptación animada está destinada a impulsar las ventas aún más.

