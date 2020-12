Creadora de Kimetsu no Yaiba se beneficia MUY POCO del éxito de su película

Si has prestado atención a la taquilla este año, sabrá que las cosas no se ven bien para la mayoría de las franquicias. La pandemia de COVID-19 ha causado un infierno en la industria cinematográfica a raíz de su propagación mundial. Afortunadamente para Kimetsu no Yaiba, ha evitado gran parte de las consecuencias de la pandemia dado el éxito de su película.

Pero si pensabas que la creadora Koyoharu Gotouge se estaba beneficiando de la popularidad de la película, bueno, puedes pensarlo de nuevo. Recientemente, Business Journal publicó un artículo en profundidad sobre el éxito de taquilla que es Demon Slayer.

Hasta la fecha, la primera película del anime ha ganado $287 millones de dólares, y se espera que derribe a Spirited Away en Japón antes del nuevo año. Como puedes ver, la película de Kimetsu no Yaiba está generando una gran cantidad de dinero, pero este nuevo informe dice que es poco probable que Gotouge vea mucho.

¿Mugen Train no beneficia a la creadora?

Según la información privilegiada de la película japonesa Hotaka Sugimoto, Gotouge probablemente no recibió una tarifa inicial importante por esta película. Esta estimación se basa tradicionalmente en la experiencia y el reconocimiento de la marca, pero Demon Slayer es el primer trabajo serializado de Gotogue.

El trato para la película de la serie casi con certeza se hizo al comienzo de la ejecución del anime de Demon Slayer, por lo que la serie aún tenía que explotar en popularidad. Estos hechos hacen que Sugimoto crea que Gotouge probablemente tenga derecho a una miseria a la luz de lo popular que es el mundo de Tanjiro Kamado en la actualidad.

De hecho, sospechan que Gotogue ganó quizás 2 millones de yenes con todo el lanzamiento, que es un poco más de $19,000 USD. Ese es el problema de las tarifas de licencia, y da la casualidad de que el estado de novato de Gotouge cambió sus ganancias potenciales.

Foto: Shuiesha

En cuanto a cómo puedes apoyar a Gotouge directamente, eso se reduce al manga Demon Slayer. La mangaka se beneficia más del volumen de ventas que de cualquier otra cosa, por lo que parece que Gotouge no está perjudicado en ese sentido.

Después de todo, la serie vendió más de 82 millones de copias solo en 2020, por lo que la demanda de Kimetsu no Yaiba es más alta que nunca. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de forma legal en Manga Plus.

