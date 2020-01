Creador de “The Rise of Skywalker” confiesa un dato muy importante sobre Kylo Ren

“The Rise of Skywalker” nos otorgó diversas revelaciones que no tuvieron el contexto necesario para poder ser entendidas. Como el momento en el que Kylo Ren decide reparar su caso que ya había roto en el filme “The Last Jedi”. A pesar de que el director J.J. Abrams y el actor Adam Driver que encarna a Kylo Ren, han explicado el porqué de esta acción de personaje, ha sido el mismo escritor quien explicó el motivo de esta acción tan trascendental.

La reconstrucción de la máscar de Kylo Ren podría significar que el personaje no había renunciado al lado oscuro y sí sucumbió a la maldad, pero el escrito de “The Rise of Skywalker”, Chris Terrio, aclaró más específicamente por qué Kylo Ren tomó esta decisión:

“Kylo dice 'Mata el pasado', pero recuerda, es el chico malo que está articulando eso, ‘mata el pasado' no es la voz de la película, eso es lo que diría cualquier cantidad de dictadores. Siento que, aunque Kylo Ren siempre dice "Mata el pasado", ese es su punto ciego, no quiere enfrentar el pasado, no quiere enfrentar lo que ha hecho., no quiere traicionar el legado del que proviene al unirse al Lado Oscuro, incluso creo que Rian probablemente estaría en desacuerdo con la idea de que 'Matar al pasado' es la voz del director. Creo que no escribes personajes de esa manera, o escribes personajes en una metaconversación con otra película", declaró el escritor del filme.

KYLO REN NO QUERÍA ENFRENTAR SU PASADO

La verdadera razón por la que el personaje Kylo Ren decidió tomar el camino del lado oscuro, es porque no quería enfrentar su pasado; así Terrio descarta la idea que habían creado algunos fans donde afirmaban que en realidad la reparación del casco se debía a la conexión que podría haber entre las películas “The Rise of Skywalker” y “The Force Awakens”, descartando “The Last Jedi”.

Sin embargo, Kylo Ren logra reconciliarse con su la visión de su padre Han Solo, para finalmente renunciar al lado oscuro de la fuerza.

