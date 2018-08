Creador de #PaulinaDeLaMoraChallenge se aprovecha de la tendencia y le pide a Manolo Caro participar en La Casa de las Flores

Creador de #PaulinaDeLaMoraChallenge se aprovecha de la tendencia y pide participar en La Casa de las Flores

Cecilia Suarez realizó una interpretación que dio un giro de 360º en la serie de Netflix La casa de las Flores, tuvo tanta relevancia que ahora ya hasta tiene su propio 'Challenge'; #PaulinaDeLaMoraChallenge es uno de los más buscados en redes sociales, convirtiéndose en una de las más grandes tendencias; el creador del famoso 'Challenge' Roberto Carlo, actual conductor del programa Sale el Sol y actor de diversas telenovelas se aprovechó del revuelo que provocó y pidió al director de la serie Manolo Caro colaborar en la segunda temporada de La Casa de las Flores.

Así lo dio a conocer la revista Quién:

“Ya le dije a Manolo que quiero mi cameo o mi personaje en la segunda temporada o algo, porque no puede ser que esté tan relacionado con una serie en la que ni siquiera salgo. Hice Gossip Girl Acapulco, El Dandy, he hecho mil cosas más y nunca me habían hecho tanto boom en un proyecto en el que ni estoy", mencionó el actor Roberto Carlo.

“Ojalá, me encantaría trabajar con Manolo. Me encanta su trabajo y me parece una mente brillante y es un chavo que todo el tiempo está ideando algo. Manolo Caro: espero que se te ocurra algo”, mencionó a la revista Quién de manera exclusiva.

De igual manera, está 'que ni se la cree', pues esta creación tuvo bastante auge; mismo que también tuvo La Casa de las Flores: “Soy súper fanático de las series y me la aventé en un día. En la noche ya me iba a dormir y dije: ‘Me voy a grabar y voy a tratar de hablar como ella’ y así fue. Etiqueté a Manolo, que lo conozco desde hace muchos años y me dice: ‘No manches, me encantó. Imagínate que esto se hiciera viral’. Lo subí a Twitter a ver qué pasaba. Y que se suma todo Latinoamérica. Ahora sí me siento "influencer".

“Yo siempre decía: yo soy actor, conductor, no soy influencer. Y mira. Terminé haciendo un reto viral que la verdad me encantó, me divertí muchísimo, la gente se sumó y lo hizo padrísimo”.

Roberto Carlo quedó fascinado luego de que Cecilia Suarez fuera quien le diera respuesta al hashtag que dio una vuelta de 360º: “Que Ceci contestara me dio mucha emoción. Me pareció muy loco; de pronto, las redes sociales se han vuelto una cosa muy extraña, cómo algo puede dar la vuelta tan rápido en el mundo entero y Ceci Suárez justo de vacaciones”.

Cabe destacar que sus esperanzas son muy grandes y realmente el actor desea colaborar con Manolo Caro, pero; mientras ese llamado ocurre el famoso Roberto Carlo continuará como conductor del programa matutino Sale el sol.

“Me han buscado para otros proyectos, para otros canales como E! Entertainment y no se ha podido concretar nada por la cuestión de tiempo, porque es complicado que alguien te pueda tener sólo medio día. Yo estoy feliz en Sale el Sol. Voy a estar el tiempo que tenga que estar, mientras la gente lo quiera, la empresa esté contenta, mientras yo esté feliz... “Tengo ganas de hacer una muy buena obra de teatro para que valga la pena sacrificar los fines de semana. Soy de fluir con la vida. Todo va llegando y se va acomodando como se tiene que acomodar”.