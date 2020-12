Creador de One Piece habla sobre el éxito de Kimetsu no Yaiba en 2020

Durante la etapa de One Piece en Jump Festa 2021 Online durante el fin de semana, la actriz de voz (seiyuu) de Luffy, Mayumi Tanaka, leyó una carta del creador Eiichiro Oda, sobre sus pensamientos sobre 2020.

Esta carta incluyó la admiración por Kimetsu no Yaiba, una de las series más exitosas y sonadas de 2020. También es conocida como Demon Slayer y cuenta con una serie de manga, adaptación al anime en formato serie y una película actualmente en cines japoneses al momento de publicar esta nota en La Verdad Noticias.

Opinión de Oda sobre Kimetsu no Yaiba

"¡Hola a todos los espectadores de Jump Festa! Ha sido un año realmente difícil para todos nosotros. Siento que hay muchas personas que se han visto muy afectadas por el coronavirus. Me gustaría aplaudir a todas las personas de la industria que han trabajado duro para mantener a la gente de buen humor, a pesar de que la situación se siente como un sueño. Ha pasado un año”, compartió Oda.

“Para Jump, Demon Slayer fue absolutamente increíble. Pudo ayudar a muchas personas entreteniéndolas y haciéndolas sentir felices. Demasiado increíble. Ojalá todo el manga fuera así. De alguna manera, ¡hasta yo me conmoví!”, agregó el mangaka de One Piece.

Dado que Oda es el autor serializado más antiguo de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, es bueno verlo elogiar la increíble serie de Koyoharu Gotouge que ha tocado los corazones de muchos de los últimos años. ¡Esperamos ver lo que Jump tiene reservado para 2021, comenzando con el capítulo 1000 de One Piece!

Creador de One Piece admira a Demon Slayer

Recuerda que siempre puedes leer el manga de One Piece y Kimetsu no Yaiba en sitios legales como Manga Plus. También puedes disfrutar de ambas series de anime en Crunchyroll y próximamente la película Mugen Train en cines del extranjero.

