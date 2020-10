Creador de Nanatsu no Taizai lanza NUEVO manga one-shot

Un nuevo one-shot de Nakaba Suzuki, creador de Nanatsu no Taizai, se lanzó dentro de la aplicación Manga ONE de Shogakukan a la medianoche JST (11:00 am EDT) del viernes. Este se titula “Sono Tenkōsei X Nitsuki” (About That Transfer Student X), y tiene lugar en el año 20XX, cuando las clases en la escuela se han derrumbado.

Un maestro llamado Mishuku (que luce similar a Monspeet) está luchando por dar su clase. Un día, una misteriosa y hermosa joven llamada Kiruko Otonashi (cuya apariencia es similar a Derieri) se transfiere a la clase. El manga es el primer trabajo completamente nuevo de Suzuki en 10 años.

Suzuki lanzó el manga de Nanatsu no Taizai en Kodansha 's Weekly Shonen en 2012, y terminó la serie el 25 de marzo con el volumen 41 y este se publicó en Kodansha Comics para el pasado 15 de mayo de 2020 (digitalmente y en forma impresa). Crunchyroll publicó nuevos capítulos a medida que aparecían en Japón.

Así luce el nuevo manga de Nakaba Suzuki

Foto: Comic Natalie

La primera temporada de anime con 24 episodios, se emitió en 2014 y 2015. Netflix luego transmitió la serie de Seven Deadly Sins con audio original al japonés y en varios doblajes. Luego, Funimation lanzó la serie en dos partes en video casero.

Un especial de anime televisivo de cuatro episodios titulado The Seven Deadly Sins - Signs of Holy War, se estrenó en agosto de 2016 y también se le considera la temporada 2 en Netflix. Después llegó la temporada 3 en 2018 y el manga también inspiró la película de anime The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky que se estrenó en Japón el mismo año.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods (Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin ), la cuarta temporada de Studio DEEN, se estrenó en octubre de 2019 y finalizó el 25 de marzo. La Verdad Noticias informó anteriormente que la quinta temporada anunció retrasar su fecha de estreno debido al COVID-19, y ahora se estrenará en enero de 2021.