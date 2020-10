Creador de My Hero Academia sorprende a los fanáticos con un anuncio misterioso

El creador de My Hero Academia siempre está ocupado dado lo popular que se ha vuelto su serie, pero las cosas pueden ponerse aún más agitadas para el artista. Kohei Horikoshi está trabajando en el manga en todo momento, y está tan interesado en el anime como cualquiera.

Entonces, cuando el artista publicó una nota reciente para los fanáticos, los internautas se apresuraron a especular cuando Horikoshi dijo que pronto se haría un anuncio. El mensaje fue compartido en el número más reciente de la revista Shonen Jump.

El mangaka de My Hero Academia dio una noticia habitual a los fanáticos, y fue allí donde el artista dice que siente pena por el próximo descanso del manga. Sin embargo, agregó que ha estado trabajando el doble de tiempo para compensarlo.

El mensaje de Kohei Horikoshi

Foto: Shueisha

“¡Lamento el descanso de BNHA la semana que viene! Todavía no puedo revelar el contenido, pero he estado dibujando un montón de cosas últimamente. Un anuncio debería llegar pronto ", compartió el artista a través de aitaikimochi.

Como puedes imaginar, esta pequeña declaración dejó a los fanáticos emocionados cuando comenzaron a especular sobre el anuncio. Boku no Hero Academia tiene varios momentos épicos llegando en el manga, y eso ni siquiera habla de la quinta temporada el próximo año.

Sin embargo, los fanáticos creen que han reducido sus principales teorías a cuatro cosas: una nueva película, un nuevo anime, un nuevo manga o la revelación de un personaje. Los primeros tres hablan por sí mismos, ya que vale la pena pensar en este tipo de proyectos.

De hecho, la mayoría de los fanáticos cruzan los dedos para una adaptación al anime de My Hero Academia: Vigilantes, la precuela oficial de la serie principal. Pero si le preguntas a otros, estarán mucho más interesados en otra revelación.

Después de todo, los fanáticos se mueren por saber más sobre el hermano desaparecido de Shoto Todoroki, Touya. La Verdad Noticias informó anteriormente que la teoría predominante lo vincula con Dabi, y el villano dejó a los fans con un suspenso incondicional a principios de este mes.

Si el malo está a punto de revelar su verdadera identidad, bueno, no hace falta decir que el fandom de My Hero Academia está a punto de explotar. Recuerda que puedes leer el manga de forma gratuita en Manga Plus y que la temporada 5 de anime llegará en 2021.