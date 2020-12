Creador de My Hero Academia comparte nuevo ARTE de tus villanos favoritos

El creador de My Hero Academia abordó una reciente confusión de villanos con un nuevo boceto. El manga se encuentra actualmente en los momentos finales de la guerra entre héroes y villanos, y los capítulos más recientes de la serie acercaron el final de la pelea un paso más cerca con una táctica de Mr. Compress en la que está ayudando a los villanos a escapar.

Pero debido a que hay tantos personajes haciendo malabares en el transcurso de esta guerra, y tantos puntos de la trama diferentes para vigilar, incluso el creador de la serie Kohei Horikoshi tiene cosas que se escapan de las grietas a veces.

Horikoshi abordó recientemente esto cuando el capítulo más nuevo de la serie continúa el esfuerzo de escape final del Mr. Compress para llevar a Dabi, Spinner y Tomura Shigaraki a un lugar seguro. Pero cuando Horikoshi compartió un nuevo boceto con los fanáticos en Twitter, también se olvidó de dar cuenta del paradero de Skeptic en el capítulo más nuevo de My Hero Academia.

Arte de los villanos de My Hero Academia

En el capítulo 295 del manga, Compress revela que quería ganar tiempo para que Spinner intentara despertar a Shigaraki de su estado semicomatoso actual, y este revela que deslizó la forma compacta de Dabi en la bufanda de Spinner.

Pero como Horikoshi revela en su tweet, Skeptic debería haber sido incluido como una canica y señalar: "No logré mostrar a Skeptic [en su forma de canica] pasando a Spinner. Solo a Dabi".

Al pedir disculpas a los fans, Horikoshi revela que la confusión se solucionará en el lanzamiento del volumen físico del capítulo: "Pero ten la seguridad de que sucedió y se corregirá en el lanzamiento del volumen. ¡Acepta mis más profundas disculpas!"

Foto: Shueisha "BNHA 295"

Si recuerdas, Skeptic sigue siendo el único miembro del Meta Liberation Army que todavía está en la Liga de Villanos en este momento, por lo que es probable que continúe desempeñando un papel en Boku no Hero Academia si es que logra escapar con los otros villanos.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

My Hero Academia aún tiene que revelar si el gran momento del Mr. Compress fue exitoso o no, ¡así que lo veremos por nosotros mismos pronto cuando la serie regrese el próximo año y ponga un fin oficial a esta guerra! La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el capítulo 295 en Manga Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!