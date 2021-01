Creador de My Hero Academia RECOMIENDA manga de colaborador de spin-off

Además de su increíble éxito en Japón, My Hero Academia es un éxito de ventas en Estados Unidos y otros países por lo que su creador Kohei Horikoshi es considerado uno de los autores más importantes actualmente. Ha sido ese peso lo que ha vuelto tendencia al manga de ‘I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord’ tras una recomendación hecha por Horikoshi.

El autor de My Hero Academia, Kohei Horishoki ha recomendado el nuevo manga de su antiguo colaborador: ‘I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord’.

Y es que bastó con la recomendación del creador de My Hero Academia para que la nueva serie de manga isekai de Hirofumi Neda, también conocida como ‘My Sister is Demon Lord’ se volviera tendencia en redes generando interés entre los fans de Horikoshi.

Cabe mencionar que Kohei Horikoshi tiene una gran amistad con Hirofumi Neda ya que colaboró con este en un manga spin-off titulado My Hero Academia Smash que fue bien recibido en Japón por lo que los fans han considerado un ‘buen detalle’ que el autor recomiende la más reciente obra de su amigo.

La tendencia de las recomendaciones de autores de manga

Gracias a la comunicación actual que los autores de las series de manga mantienen con los fans a través de la redes sociales se ha generado una tendencia de fans que aseguran haber descubierto grandes series de manga, anime y películas gracias a las recomendaciones de creadores como el de My Hero Academia y el de One Piece: Eiichiro Oda quien en el pasado recomendó ‘Your Lie in April’, ‘Your Name’ y ‘Frozen’ a sus seguidores.

Es así que la recomendación del creador de My Hero Academia ha hecho que explote el interés por la nueva serie de manga de Hirofumi Neda. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la popular serie de Kohei Horikoshi para traerte lo más reciente.

