George R.R. Martin, escritor de origen estadounidense y creador de la saga literaria que dio vida a la aclamada serie Game of Thrones, acaba de firmar un millonario contrato con la cadena HBO para que él esté a cargo de futuras producciones dentro de los próximos 5 años.

De acuerdo al sitio The Hollywood Reporter, el contrato de George R.R. Martin es por 50 millones de dólares. Tras firmar el documento, el escritor estadounidense estará a cargo de varios proyectos, incluyendo las tan esperadas precuelas de la serie Game of Thrones.

George R.R. Martin desarollará la serie Who Fears Death, una adaptación televisiva del libro de la autora Nnedi Okorafor, y Roadmarks, una serie de televisión basada en la novela del autor Roger Zelazny. También estará a cargo de la serie House of Dragon, el tan esperado spin-off de Game Of Thrones.

Recordemos que el escritor George R.R Martin firmó su primer contrato con HBO al licenciar la saga literaria A Song of Ice and Fire, misma que daría vida a Game of Thrones, la serie de televisión que lo consolidó como uno de los autores más reconocidos a nivel internacional.

Otros proyectos de George R.R. Martin además de HBO

Además del contrato con HBO, George R.R Martin tiene varios proyectos como la saga literaria Wild Cards.

Además de su millonario contrato con la cadena, George R.R. Martin tiene otros proyectos que prometen cautivar a sus seguidores, uno de ellos es la serie Wild Cards, una historia basada en una de sus creaciones literarias. El largometraje En las tierras perdidas es otro de sus proyectos en espera.

Asimismo, el escritor cuenta con Meow Wolf, la compañía de entretenimiento inmersivo experiencial que ahora cuenta con dos atracciones: La Casa del Eterno Retorno en Santa Fe, Nuevo México, y el Omega Mart en Las Vegas. Por último, se encuentra escribiendo The Winds of Winter, el sexto libro de la saga A Song of Ice and Fire.

