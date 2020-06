Crazy Delicious: El programa de concurso de Netflix de comida demasiado creativa/Foto: Wink Report

La última incorporación a la competencia de cocina de Netflix es como "Chopped" en capas encima de un sueño de fiebre de Willy Wonka. En "Crazy Delicious", tres concursantes entran en un jardín donde casi todo es comestible.

¿Las piedras? Hecho de chocolate. ¿Esa corteza de árbol? Azúcar coloreado y cristalizado. ¿Algún ingrediente necesario para sus platos? Están disponibles para alimentarse (¡el queso literalmente crece en los árboles!), Todo bajo el resplandor de las cuerdas de las luces de hadas.

Bajo la atenta mirada de tres Dioses de la comida: el chef inglés Heston Blumenthal, el chef sueco Niklas Ekstedt y la chef estadounidense/personalidad de la televisión Carla Hall, quienes juzgan desde un pedestal griego vestido de blanco, los cocineros domésticos luchan en tres rondas.

La primera ronda está dedicada a un solo ingrediente mágico, como las bananas o los champiñones. En la segunda ronda, abordan una actualización de un conocido alimento reconfortante, como un sándwich de queso a la parrilla. La última ronda es "La fiesta final", donde los cocineros presentan sus platos temáticos más elaborados a los jueces.

Pero esta no es una serie de competencias de cocina ordinarias. En cambio, la pista para la premisa lúdica del programa está en el título, "Crazy Delicious". La innovación es fundamental para cada ronda, ya sea que se trate de actualizar las recetas existentes fusionando cocinas inesperadas o experimentando con combinaciones y técnicas de sabores inusuales.

A veces esto no es totalmente exitoso, como cuando un concursante mezcla chocolate y pescado ahumado, o cuando otro decide integrar los elementos de un queso asado en un tazón de batido vegano.

Pero cuando funciona, como un musubi de spam frito y salsa de tomate como un juego de queso asado y sopa de tomate, es inspirador, especialmente para los amantes de la comida en casa.

Es lo suficientemente caprichoso como para destacarse de los programas de cocina similares de tres rondas que han saturado el panorama de la competencia alimentaria en la última década, pero sigue siendo lo suficientemente formulado para servir como un atracón relajante, al igual que "The Great British Bake Off".

Elenco de Crazy Delicious

"Crazy Delicious" también se separa de la televisión de otros alimentos en virtud del talento que ha atraído el programa.

Del lado de los jueces, Blumenthal es un chef cuyo restaurante, Dinner with Heston, ha sido nombrado uno de los mejores restaurantes del mundo; Hall es una autora de libros de cocina con múltiples talentos, ex concursante de "Top Chef" y presentador de "The Chew"; Ekstedt es un chef con estrella Michelin.

Juntos, ofrecen una crítica reflexiva y relativamente libre de críticas, a la vez que se encargan de sus nuevos roles piadosos: remolinos de capas blancas, entradas a una banda sonora de trueno, y similares. Cada vez que se le presenta un plato obviamente fallido, Blumenthal responde con un reflexivo: "¿Estás satisfecho con esto?"

Los cocineros presentados en este programa también son increíblemente talentosos. Ninguno de ellos son chefs profesionales (aunque muchos trabajan en comida como bloggers, escritores o instaladores de comida en Instagram), pero después de que se les dijo que "salgan y forrajeen", usan el jardín como una oportunidad para mostrar su creatividad.

Poniendo a tierra esta fantástica exhibición está la anfitriona Jayde Adams. El humor seco y descarado de la comediante británica ofrece un poco de sal en los escenarios de sacarina, y su relación con los concursantes es fácil.

La conductora del nuevo programa creativo de cocina es Jayde Adams, una famosa personalidad británica que es reconocida por sus múltiples talentos para la comedia, la actuación e incluso el canto/Foto: Avalon

"¿Cómo presentó la hamburguesa a su esposa?" Adams imparte ante el público durante una ronda de hamburguesas. "Conoce a Patty. También es un buen nombre para una drag queen".

"Crazy Delicious" no es perfecto: el ritmo puede tartamudear un poco durante los episodios de una hora, especialmente durante los períodos en que los cocineros en realidad no están cocinando, pero aprecio cómo el amor por la comida, en lugar del drama artificial, toma protagonismo.

Este es un espectáculo donde se recompensa tanto la creatividad como la ejecución. Entre un buffet de otras opciones, "Crazy Delicious" merece un lugar en su plato. Como Adams diría: "Aplástalo, chicas". La primera temporada de "Crazy Delicious" ahora se transmite en Netflix.