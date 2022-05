Courtney Love dice que Johnny Depp le salvó la vida después de una sobredosis.

Courtney Love está mostrando su apoyo a Johnny Depp en medio de su batalla legal en curso contra su ex esposa Amber Heard. La cantante recordó una vez que la estrella de "Piratas del Caribe" le salvó la vida después de una sobredosis fuera de The Viper Room en 1995.

El icónico club, ubicado en Sunset Strip en West Hollywood, California, fue originalmente copropietario de Depp y un punto de acceso para las celebridades en los años 90 por ser un lugar al que podían acceder y dentro de él ser "personas normales".

“Realmente no quiero hacer juicios públicamente. Solo quiero decirles que Johnny me dio resucitación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis afuera de The Viper Room”, dijo la artista Curtney Love, de 57 años, en un video publicado en la cuenta de redes sociales de un amigo durante el fin de semana.

Courtney Love en adicciones tras la muerte de Kurt Cobain

En el momento del incidente, Love estaba lidiando con la trágica pérdida de su esposo Kurt Cobain, quien se suicidó en 1994 a la edad de 27 años. Los dos se casaron en 1992 y tuvieron una hija juntos: su hija Frances Bean, ahora de 29 años.

Love dijo en el video que el actor Johnny Depp, de 58 años, se acercó a su hija en múltiples ocasiones. Ella afirma que el actor le escribió a Frances una carta para su cumpleaños número 13 en medio de la muerte prematura de su padre y la batalla de su madre contra la adicción.

“Johnny, cuando estaba tomando crack y Frances estaba teniendo que sufrir eso con todos estos trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me mostró”, explicó Love, y señaló que “realmente no conocía” a Depp ella misma en ese momento.

Johnny Depp fue muy generoso con la hija de Courtney

“Luego envió limusinas a su escuela donde todos los trabajadores sociales se arrastraban, nuevamente, sin que se los pidieran, para que ella y todos sus amigos fueran a 'Piratas [del Caribe]'”, continuó.

“Lo hizo un montón de veces. Él le dio su propio asiento [en los estrenos] con su nombre”. Agregó: “Nunca había visto una de esas películas de 'Piratas', pero [Frances] las amaba. Sabes, ella me dijo cuando tenía 13 años: 'Mamá, me salvó la vida'. Y ella lo dijo de nuevo”.

La Verdad Noticias informa que, hacia el final del video, Love dejó en claro que mientras se ponía del lado de Johnny Depp en el juicio por difamación, todavía sentía "empatía" por Heard.

“He sido la mujer más odiada de Estados Unidos. He sido la mujer más odiada del mundo antes de TikTok y es realmente... Tengo mucha empatía por lo que debe sentir Amber. Fuck hombre, wow, ¿te imaginas ser ella?”.

