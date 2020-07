Courteney Cox vuelve como Gale Weathers en el reboot de la película “Scream”/Foto: Rabbit in red

Courteney Cox repetirá su papel como la reportera de noticias Gale Weathers en el próximo reinicio de "Scream". Spyglass Media Group y Paramount hicieron el anuncio este viernes y dijeron que se espera que la filmación comience a fines de este año en Wilmington, Carolina del Norte.

Los directores de "Ready or Not" Matthew Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett están dirigiendo el reinicio de un guión de James Vanderbilt ("Murder Mystery”, “Zodiac", The Amazing Spider-Man") y Guy Busick ("Ready or not").

David Arquette anunció en mayo que volvería a interpretar su papel del Sheriff Dewey Riley en el próximo reinicio. Los detalles de la trama para el reinicio están en secreto.

La famosa película Scream

El "Scream" original debutó en 1996 con Neve Campbell interpretando a Sidney Prescott, el objetivo del asesino de Ghostface, que tenía un aspecto inspirado en la pintura de Edvard Munch "The Scream".

Cox y Arquette protagonizaron la franquicia de cuatro películas, dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson. Dimension Films de Bob Weinstein lanzó las cuatro películas, que se combinaron por $608 millones en taquilla mundial con secuelas lanzadas en 1997, 2000 y 2011.

Williamson y Chad Villella son productores ejecutivos con Vanderbilt de Project X Entertainment, Paul Neinstein y William Sherak como productores.

Courteney y David Arquette se enamoraron desde que protagonizaron la película de miedo; estuvieron casado por unos años (desde 1999), tuvieron una hija llamada Coco Riley pero decidieron separarse en 2010. Sin embargo, nuevamente volverán a la cinta que alguna vez los unió/Foto: 20 Minutos

Bettinelli-Olpin, Gillett y Villella operan como la productora Radio Silence. Dijeron en un comunicado: "No podemos imaginar 'Scream' sin los icónicos Gale Weathers y estamos tan increíblemente encantados y humildes de tener la oportunidad de trabajar con Courteney. ¡Somos mega admiradores absolutos de su trabajo y estamos muy emocionados de unirnos a ella en el próximo capítulo de la saga 'Scream'!”

Cox está representada por WME y Brillstein Entertainment Partners. La noticia fue reportada por primera vez por Deadline.

Ahora que los fans de la cinta saben que la estrella de Friends regresará a su icónico papel en la película de terror y misterio, ¿Crees que el reboot podría ser mejor que la primera entrega?