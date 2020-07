Courteney Cox no ha visto a su novio en MESES ¿Se terminó el romance?

Courteney Cox y su novio Johnny McDaid lamentablemente no han podido verse en persona durante meses debido a estar en cuarentena por separado en medio de la pandemia de coronavirus, COVID-19.

La actriz de Friends fue la que compartió el número exacto de días desde la última vez que estuvieron juntos en una publicación muy especial dedicada a su novio en su cumpleaños.

Courteney Cox y Johnny McDaid cancelaron su compromiso en 2015 pero mantuvieron la relación desde 2016

Efectivamente, como los fanáticos acérrimos podrían saber en este momento, los tortolitos, Courteney Cox y Johnny McDaid han estado aislados en diferentes países, separados, lo que parece que ha sido lo peor.

Obviamente se han mantenido en contacto con lo mejor de sus habilidades, como lo demuestra la foto que compartió junto con el mensaje, que muestra a las estrellas lado a lado, chateando en video.

Courteney Cox celebra cumpleaños de Johnny McDaid

En cuanto a su dulce post de feliz cumpleaños, dice: ‘133 días desde la última vez que estuvimos juntos. Covid apesta. Feliz cumpleaños J. Me encantó nuestro almuerzo / cena (LA / hora de Londres) fecha de zoom hoy. Te extraño locamente".

Esto ocurre después de la aparición de Courteney Cox en The Ellen DeGeneres Show en mayo, cuando reveló la razón por la cual estaban en cuarentena por separado.

‘Se suponía que debía ir a Suiza a escribir. Primero fue a Inglaterra, y de repente llamaron a cuarentena. No lo he visto en mucho tiempo. No te das cuenta, es decir, pasamos mucho tiempo en FaceTime, ahora es como, Dios mío, solo extraño su toque físico. Ha sido duro Este es el momento más largo", le dijo la actriz a Ellen DeGeneres en ese momento.