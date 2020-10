Courteney Cox: La triste SEPARACIÓN de su prometido Johnny McDaid.

Courteney Cox es una de las más sexys actrices de Hollywood que no se la ha pasado nada bien durante la pandemia y es que el periodo de confinamiento la obligó a mantener una relación a distancia con el músico Johnny McDaid.

Resulta que su prometido que viajó de regreso a Reino Unido el pasado mes de marzo justo antes de que el estado de California donde vive la actriz cerrara sus fronteras exteriores para impedir la entrada de visitantes debido a la crisis del coronavirus.

La triste separación de Courteney Cox y su novio

La bella actriz de cine ha pasado más de 200 días alejados de su pareja sentimental y sorprendentemente ella se ha acostumbrado mucho más rápido de lo que esperaba a no convivir con su novio, pues así lo detalló ella misma:

Al principio, no sabía qué iba a hacer conmigo misma… Cocino todos los días, y he aprendido mucho. He estado perfeccionando mis habilidades; confesó la antigua protagonista de Friends en una entrevista al podcast Vinyl Supper. "

Hay que destacar que la actriz de Hollywood resaltó que dos de sus amigos se ofrecieron inicialmente a instalarse en su casa para acompañarla y que no tuviera que quedarse sola con su hija de 16 años, Coco, pero uno de ellos dio positivo en la prueba del covid-19 a los dos días de mudarse y acabó ingresado en el hospital.

Sobre ese hecho explicó lo siguiente: Al principio creíamos que era un resfriado. No esperábamos que fuese covid porque se había hecho la prueba, pero menos de una semana más tarde estaba ingresado, conectado a un respirador y al borde la muerte. Estuvo allí 18 días, tuvo que someterse a diálisis y todo eso. Se ha recuperado por completo, pero nos asustamos mucho.

Para la pareja, pasar tiempo separados es algo a lo que Courteney y Johnny están más que acostumbrados, pues la pareja se conoció hace siete años a través de su amigo en común Ed Sheeran, con quien él estaba viviendo en aquel momento, y se comprometieron en un tiempo récord: seis meses.

Cabe destacar que después protagonizaron una breve ruptura debido a que no eran capaces de decidir dónde vivirían tras su enlace, si en Estados Unidos o en Reino Unido, y tras su reconciliación se acostumbraron a que el componente de Snow Patrol viajara constantemente para cumplir con sus compromisos profesionales.

