Cosplayer de Shingeki no Kyojin le da vida a Hange de la temporada 4

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin acaba de traer de vuelta a Survey Corps con toda su fuerza, con personajes que hemos estado esperando ver regresar durante bastante tiempo llevando su guerra directamente a las costas de la nación de Marley, y un fan nos ha dado un cosplay único para la versión actual de Hange.

Aunque Hange podría no haber tenido tantos momentos brillantes como Levi o Mikasa en las últimas entregas del anime de Attack On Titan, se esperan algunas cosas importantes para el miembro obsesionado de Titanes de Paradis.

La cosplayer de Instagram Veronica Cosplay dio vida a la versión actual de Hange, luciendo una nueva tecnología que se usa en la guerra contra Marley durante la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin ahora producida por el talentoso estudio MAPPA.

En la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, las cosas cambiaron drásticamente para Hange cuando Survey Corps intentaba combatir al trío de terror en Bertholdt the Colossal Titan, Reiner the Armored Titan y Zeke the Beast Titan.

Aunque Hange sobrevivió con su vida cuando Bertholdt "detonó" cerca de ella, perdió una buena parte de sus camaradas, así como su ojo, pero esto no le ha impedido ser parte del asalto a Marley que acabamos de presenciar en el anime.

Si bien Hange puede no tener el poder de Titán a su disposición o ser tan fuerte como Mikasa o Levi, definitivamente es una parte esencial del Cuerpo de Exploración durante sus muchas y aterradoras aventuras.

Hange ha sido único entre los muchos miembros de Survey Corps dentro de los muros , ya que tiene una pasión por aprender tanto como sea posible sobre los Titanes y cómo operan. También ha sido de gran ayuda para Eren aprendiendo cómo aprovechar los poderes del Attack Titan. La Verdad Noticias te seguirá compartiendo sobre los nuevos desafíos de Hange en Shingeki no Kyojin 4.

