Cosplayer de One Punch Man recrea a Saitama en el supermercado (FOTOS)

One Punch Man es una de las series de anime más icónicas de la última década y todo inició en el mundo webcomic por el creador ONE. Su adaptación al manga por Yusuke Murata, impulsó la serie a un éxito que muchas obras tardaron en alcanzar y ahora un fanático le rindió homenaje a su personaje favorito: Saitama.

Por si habías escuchado, Saitama es el protagonista del programa y posee una fuerza tan grande que derrota a todos los villanos de un solo golpe. Su diseño parece inspirado de una caricatura japonesa llamada Anpanman; siendo un traje de héroe llamativo y calvicie como sello identificativo.

Este “héroe por diversión” de One Punch Man recibió toda una galería de cosplay y el trabajo fue realizado por el usuario de Instagram conocido como “sacha_pol”. La Verdad Noticias y varios seguidores de redes sociales entendieron las referencias en el fondo.

Mira el divertido cosplay de Saitama

Después de todo, el cosplay en cuestión lleva a Saitama a su sitio favorito en el anime: los supermercados con descuentos. Recordemos que Genos, el Cybor Demoniaco y fiel aprendiz, le salvó la vida al héroe cuando luchaba contra Carnage Kabuto de la Casa de la Evolución; más bien salvó lo salvó de no perderse buenas ofertas.

Desde entonces vemos al protagonista del anime con mucha más frecuencia en situaciones de la vida cotidiana; como pasar el rato en su departamento, ir a restaurantes familiares, y claro, haciendo las compras para la cena. ¿Qué opinas de estos momentos en la serie?

Aunque no tenemos una fecha para la tercera temporada de One Punch Man, sí podemos encontrar sus dos temporadas de anime (animadas por Madhouse y JC Staff) en plataformas como Crunchyroll y Netflix (temporada 1). Sin duda “sacha_pol” estará pendiente de más momentos de Saitama y no tardará en rendirles homenaje con grandiosos cosplays.

