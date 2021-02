Cosplay sorprende al fusionar lo mejor de All Might de My Hero Academia y Saitama

Este joven ha sorprendido al mundo, pues logró hacer un increíble cosplay bastante inusual, en el que logró fusionar lo mejor de dos mundos, el de My Hero Academia y el de One Punch-Man, el resultado fue asombroso y los fanáticos del anime llamaron al cosplay como el mejor de todos lo tiempos.

Este talentoso artista es el cosplayer Vinnie_tank, quien trajo al mundo real una representación de All Might, el héroe de Boku No Hero Academia y de Saitama, el personaje calvo favorito de muchos y protagonista de One Puch Man.

Cabe indicar que estos héroes son los más poderosos de sus universos (aunque esto seguramente ya lo sabías) y combinados en un cosplay el resultado es bastante extraño pero no por ello menos genial, pues lo que logró este cosplayer es sin duda increíble.

All Might de My Hero Academia y Saitama son los héroes más poderosos de sus universos

El extraño cosplay de My Hero Academia y Saitama

Para crear este disfraz el artista se centró en características muy específicas de cada personaje. Vinnie_tank combinó el espectacular cuerpo de All Might con el rasgo característico más importante de Saitama: Su calva

El artista dejó ver que All Might logró suprimir la deprimente personalidad de Saitama. Este cosplay ha llamado tanto la atención que en Reddit ya ha recibido varios nombres, algunos optaron por llamarlo All Saitama, mientras que otros prefirieron nombrarlo Saitama Might ¿qué nombre crees que le queda mejor?.

El cosplay combina del cuerpo de All Might de My Hero Academia y la calva de Saitama

Sin duda este es un trabajo bien logrado que como hemos informado en La Verdad Noticias logró resaltar lo mejor de dos mundos del anime.

Cabe recordar que el anime de My Hero Academia está a punto de entrar a su quinta temporada que se estrenará el 27 de marzo, y con las nuevas entregas llega un nuevo desafío para los estudiantes de Clase 1-A al enfrentarse a sus rivales en la Clase 1-B. Además recientemente la franquicia Shonen ha lanzado un nuevo tráiler.

Pero hasta el momento no hay evidencia de que se esté desarrollando una tercera temporada de One Punch Man, pues su última entrega se lanzó en abril del 2019.

