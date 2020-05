Cosplay: Toph Beifong de “Avatar: The Last Airbender” llega al mundo real

Avatar: The Last Airbender, una caricatura bajo el sello de Nickelodeon, recibe un cosplay para su personaje femenino Toph Beifong, quien también es conocida como “La Bandida Ciega” cuando debutó por primera vez en la serie animada del año 2005; y fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

Cosplay de Toph Beifong

La artista llamada Jenna, mejor conocida como “Nova Vandorwolf”, tiene varias décadas en dedicarse al cosplay profesional y debido a su gusto por la serie animada de Nickelodeon, fue que decidió realizar un cosplay de unos de sus personajes favoritos. Especialmente, su versión de esta Earthbender (Maestra de Tierra Control) resulta ser de las más fieles al diseño original.

Nova compartió esta encantadora fotografía de Toph Beifong en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 18.2 mil seguidores y recibió mil 400 me gusta por su cosplay. La instantánea fue capturada por su amigo de toda la vida “Lazlovision” y etiquetó a Courtney “Valdrein”, junto a su pareja Lucas “Twinfools”; y los cuatro forman parte del grupo de cosplayers “Fighting Dreamers Productions”.

Cosplay y maratón de Avatar

La artista originaria de Canadá, confesó que durante los tiempos de aislamiento de Coronavirus volvió a ver la serie de “Avatar: The Last Airbender”; siendo una obra animada de 3 temporadas y que tuvo una secuela en el año 2012 titulada “Avatar: The Legend of Korra”. Para celebrar el “Día del Avatar”, la cosplayer compartió su reciente caracterización de “La Bandida Ciega”. ¿Qué te pareció su cosplay?

Para el grupo de “Fighting Dreamers Productions”, las obras de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, son un toque directo a la nostalgia; pues durante sus inicios en el arte del cosplay realizaron todo tipo de sketchs recreando a sus personajes favoritos. Twinfools tiene un apego por el Avatar Aang y Zuko, mientras que Nova disfruta ser Azula, Toph y realizar “crossplay” (disfrazarse del género opuesto) como el Príncipe Zuko.

Sobre Avatar: The Last Airbender

En Latinoamérica esta serie animada es subtitulada como “La Leyenda de Aang”, tuvo un total de 61 capítulos, finalizando en el 2008. La banda sonora fue creada por el compositor Jeremy Zuckerman, siendo un estilo que te llevará la esencia de la cultura asiática.

Además podrás disfrutar impresionantes batallas inspiradas en las artes marciales; y los elementos que pueden controlar los personajes llamados “benders” son el aire, agua, tierra y fuego. Este clásico de Nickelodeon está disponible en varias plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video.