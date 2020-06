Cosplay: Rangiku de Bleach brilla en esta impresionante caracterización

私達の愛する大切な皆さん、 ごきげんいかがでしょうか���� さて、 ⚜️叶アートコスプレ⚜️の最新作��は やはり以前から 私達の愛する大切な皆さんからの 激アツなリクエストが 凄くたくさんありました ⚜️乱菊⚜️は、 キリッとしたクールな表情が とても難しく… (ファビュラスな姉の普通の時のお顔を 真似してみましたよ������) ちょっとだけセクシー過ぎるところは おおめにみてくださいねッ���� ちなみに乳間ネックレスは、 このために用意したものではなく ファビュラスな姉が長年愛用しておりますいくつも所有しております乳間ネックレスの一つですよ。��✨ 大人気バトル漫画⚜️『BLEACH』⚜️の中で一番セクシーな死神、 松本乱菊。 豪快な印象を受ける乱菊ですが 姉御肌な一面も持っており、 面倒見の良い性格でもありますよ。 いつもコスプレをするにあたって すべて網羅してからすることが 作者の方はもちろん 作品と作品を愛する方々に対しても 敬意を払う基本的なマナー、と ファビュラスな姉から学びました 人生の叶のポリシーの大切な 考えの1つですが、(あくまでも私達の考えです) 「BLEACH」はもちろん 一通り目を通しておりますが、 まだ完璧ではなく…。�� もしよろしければ またいろいろなご意見ご感想 などお聞かせくださいね。 昨日1部ブログにUPいたしまして 凄くたくさんの皆さんから 大絶賛いただき大人気で とても嬉しいですよ。���� 私の大好きな趣味の世界として 叶アートコスプレを 私達の愛する大切な皆さんと シェアしてご一緒に楽しんで いただけましたら 私の心がさらにワクワクと 楽しくてとても嬉しいですよ。���� ちなみに、 あくまでも私達はコスプレイヤーでは ありませんよ。なぜならば、 世界的規模でのコスプレは とても幅広い分野であり かなり奥深い世界でもありますので 大好きな趣味でマナーを守って楽しんではおりますがおこがましく コスプレイヤーなどとは自分達では 思ったことなどございませんよ���� 念のために…��✨ ��「世の中が見えない危険にさらされて急速に変化する不安定な今、 わたくし達の愛する大切な皆さんが どうか 心身ともに健やかに幸せに 過ごされますように 心より願っておりますよ。��✨」 #乳間ネックレス #BLEACH #ブリーチ #松本乱菊 #アートコスプレ #cosplay #コスプレ #amazing #heavenly #バラの香り #precious #fabulous #叶姉妹 #heaven #happy #ファビュラス #angel #宇宙 #コミケ #叶 #叶ポージングエクササイズ #究極生命体 #peace #peaceful #lgbtq #至福 #幸運 #天使 #女神 #愛するあなたへ

