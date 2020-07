Cosculluela ARREMETE contra Daddy Yankee, Residente y otros reggaetoneros

¡Escándalo en el mundo del género urbano! Cosculluela, reconocido reggaetonero de origen puertorriqueño, ha causado controversia en las redes sociales al compartir una publicación en Instagram donde arremete en contra de Daddy Yankee, Residente y otros colegas de su país.

Es bien sabido que dentro del mundo del reggaeton así como en el rap, hay varios exponentes que no logran tener una buena relación entre sí, por eso no sorprende que se lancen indirectas a través de las letras de sus canciones o simplemente lo compartan en sus respectivas redes sociales.

Hoy ha sido el turno de Cosculluela, quien cobró reconocimiento gracias a sus colaboraciones junto a grandes exponentes del género urbano como Bad Bunny, Wisin & Yandel, Daddy Yankee y Anuel AA, pues ha compartido una publicación en Instagram donde arremete en contra de cinco colegas suyos.

Cosculluela escándalizo al mandar fuerte mensaje contra sus colegas.

Cosculluela manda fuerte mensaje a exitosos reggaetoneros

“No soy de la calle, pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa' tus tiempos era ‘underground’, la calle de Puerto Rico nos hizo artistas a todos. Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio”, escribió Cosculluela.

“Son los primeros que me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante: la ÉTICA. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos pa'lante que a los 5 me los como vivo y los escupo muertos”, finalizó el reggaetonero en su publicación de Instagram.

Cosculluela arremete contra famosos reggaetoneros en Instagram.

El mensaje logró viralizarse en todas las redes sociales por lo que no tardó en ser leído por Residente, conocido por haber sido parte de Calle 13, quien le preguntó sobre quiénes son esas cinco personas que menciona a lo que Cosculluela respondió sin temor que se trataban de él, Daddy Yankee, Anuel AA, Kendo y Dominio.

La publicación de Cosculluela en Instagram, en la cual se les acusa de ser unas personas sin ética y malagradecidas con su natal Puerto Rico, también llegó a los oídos de Anuel AA, quien sólo se limitó a compartir una serie de emojis riendose mientras que Kendo utilizó sus historias para burlarse de sus palabras; el resto de los implicados no se ha pronunciado al respecto.

Fotografías: Instagram