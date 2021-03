Cosas que solo los adultos notaron en Lilo y Stitch; la verdad es más triste

Después de su carrera por la conquista del mundo en los años 90, Walt Disney Animation sufrió una recesión importante con una serie de fracasos costosos como El Planeta del Tesoro, Atlantis: El imperio perdido y Vacas vaqueras que acabarían con la animación dibujada a mano en el estudio por media década. Pero entre estos desastres épicos con ambiciones épicas, Disney sacó un último éxito con una historia sobre una niña y su perro (o lo que sea que sea): Lilo y Stitch, y posiblemente sea la mejor película que hayan hecho.

Lilo y Stitch es la historia de una máquina de matar genéticamente diseñada que escapa de la custodia en otro planeta y la niña que lo adopta. Al menos, esa es la historia en la superficie. Pero Lilo y Stitch es una de las mejores creaciones de Disney porque en realidad son dos películas diferentes.

Para los niños, es una aventura divertida llena de extraterrestres locos. Pero viéndolo como un adulto, se hace evidente una imagen completamente diferente: una historia mucho más oscura y triste sobre personajes que quedan a la deriva en el mundo, una historia que hace que su final feliz sea maravillosamente catártico. Y esas son solo algunas de las pepitas que encontramos al mirar a Lilo y Stitch a través de ojos adultos, junto con muchos chistes de fondo, referencias culturales y otras sutilezas que nos parecen extrañas la primera vez.

La terrible situación que enfrenta Nani, en Lilo y Stitch

Lilo y Stitchs refleja la complicada vida de unas niñas huérfanas

Lilo y su hermana mayor, Nani, están en una situación desesperada incluso antes de que Stitch caiga del cielo. Viven solas, más tarde nos enteramos de que sus padres murieron recientemente, pero los adultos probablemente ya lo habrán adivinado, y Nani apenas puede mantener comida en la mesa. Como resultado, existe la amenaza inminente de que el estado se lleve a Lilo. Y solo empeora cuando Stitch consigue que Nani abandone su trabajo y cada entrevista que realiza para encontrar un nuevo trabajo.

Para los niños, al menos para aquellos que no lo han experimentado de primera mano, esta situación puede no parecer más oscura que la de Cenicienta. Pero los adultos deben reconocer que todo es demasiado real en la película de Lilo y Stich. Lilo tiene un comportamiento extraño y oscuro, como hacer muñecos vudú de sus compañeros de clase. Pero eso no es solo una locura de dibujos animados: esta es una niña pequeña realista que actúa con un trauma profundo y profundo.

Pero el genio de los guionistas y directores Chris Sanders y Dean DeBlois es proteger a los niños de estos elementos perturbadores y, al mismo tiempo, brindar a los adultos una historia emocionalmente satisfactoria que respeta su inteligencia. Hacen esto manteniendo el subtexto en pistas sutiles que los niños pueden pasar por alto pero que perforarán los corazones de los adultos como pequeñas dagas. Solo mira cómo después de revelar lo que le pasó a sus padres, Lilo le pregunta a Stitch: "¿Qué le pasó a los tuyos? Te escucho llorar por la noche. ¿Sueñas con ellos? Sé que es por eso que destrozas cosas y me empujas" obviamente, ella está hablando de su experiencia.

Hay una razón más profunda detrás del ritual del sándwich en Lilo y Stitch

Los padres de Lilo murieron en un día lluvioso

Primero vemos a Lilo en toda su rareza cuando llega tarde a la práctica de baile. Ella explica la razón de su tardanza con gran detalle, diciendo que es el "Día del Sándwich". En otras palabras, tiene que darle un sándwich a "pato el pez", y como se le acabó la mantequilla de maní, tuvo que correr a la tienda y comprar un frasco nuevo, todo para que el pescado pudiera recibir su golosina. Cuando el maestro trata de averiguar por qué Pato necesita un sándwich, Lilo se calma lo suficiente para explicar con total naturalidad: "Pato controla el clima".

Es una escena divertidísima, pero si prestas atención, también es profundamente triste. Más tarde nos enteramos de que los padres de Lilo murieron al perder el control de su automóvil en una tormenta. Su muerte obviamente afectó profundamente a Lilo, pero la mente de un niño no reacciona al trauma de la misma manera que la de un adulto. Su ritual de sándwich es aparentemente una especie de mecanismo de afrontamiento, tratando de procesar la tragedia relacionada con el clima de sus padres haciendo todo lo posible para evitar que le suceda a nadie más.

Lilo y Stitch refleja la historia de Hawaii

A pesar que Lilo y Stitch es una película colorida refleja la historia de Hawaii

Hay una dimensión política en los problemas de Lilo y Nani. A pesar del alegre y colorido exterior que Hawaii tiene para atraer a los turistas, su historia es todo lo contrario, especialmente desde que, a principios de siglo, el gobierno de Estados Unidos unió sus intereses comerciales en las islas para derrocar al último monarca indígena de Hawaii, Liliʻuokalani.

Como señala la crítica de cine Lindsay Ellis, la banda sonora de Lilo y Stitch recapitula parte de esa historia en las letras en idioma hawaiano de "Aloha Oe" ( escrito por la propia Liliʻuokalani) y la nueva composición "He Mele No Lilo". Sanders y DeBlois usan muy intencionadamente "Aloha Oe", un lamento por la independencia perdida de Hawái, para la escena en la que Lilo y Nani se despiden antes de que el gobierno de Estados Unidos los separe, como se ha hecho con tantas familias indígenas a lo largo de su historia.

Irónicamente, esa canción ha sido popular entre la industria turística, y es un elemento que Lilo y Stitch sutilmente ensartan con el trabajo de camarera de Nani, donde usa su herencia como un disfraz barato y exagerado para beneficio de los forasteros que no lo comparten, y le dice a su jefe cómo se siente al salir por la puerta: "¿Quién quiere trabajar en este estúpido y falso luau de todos modos?" Hay más comentarios sociales en el montaje de búsqueda de empleo que sigue, donde casi todas las oportunidades disponibles para Nani en las playas y hoteles son para el beneficio de los habitantes del continente.

Lilo le da la vuelta a los turistas en la película Lilo y Stitch

Lilo suele fotografiar a turistas con sobrepeso, un estereotipo de los estadounidenses

Lilo apunta directamente a la avalancha de forasteros que llegan a Hawái con su cámara y les toma fotos, para su confusión. Como nativa de Hawái, sabe que la ven como una mercancía exótica, y los adultos que están al tanto de la difícil historia del estado deberían reconocer el pasatiempo de Lilo como el obturador como su forma de vengarse. A los teóricos críticos les gusta hablar de "cambiar la lente" de cómo miramos el mundo. Bueno, aquí Lilo hace exactamente eso girando literalmente el lente en direcciones opuestas.

Las implicaciones de este pequeño chiste son sorprendentemente radicales para una empresa que, a pesar de todos sus puntos fuertes, ha sido notoriamente tímida a la hora de afrontar las relaciones raciales. Esa puede ser la razón por la que una escena que hizo la conexión más clara no llegó a los cines. En él, podemos ver la relación de Lilo con los turistas antes de que ella le dé la vuelta, con una niña blanca en la playa señalando a Lilo y arrullando: "¡Oh, mira! ¡Una verdadera nativa!" Un minuto después, Cobra descubre a Lilo que está diseñando una estampida en la playa al convencer a la multitud de turistas de que la prueba de la sirena es en realidad una advertencia de tsunami. No parece feliz, pero Lilo le dice: "Si vivieras aquí, lo entenderías".

El collar de David en Lilo y Stitch hace referencia a una leyenda polinesia

Un elemento de Mohana está presente en Lilo y Stitch

El equipo de Disney obviamente hizo sus deberes sobre la herencia de los isleños del Pacífico, y algunos de ellos pueden haber valido la pena años después. Uno de los compañeros de trabajo de Nani en su desafortunado trabajo luau es David, un malabarista de fuego que está interesado en Nani. Y en una escena, lleva un collar del que cuelga un anzuelo estilizado.

No es solo por la apariencia, es un símbolo antiguo de la herencia hawaiana. Ese gancho se llama Manaiakalani y pertenece al héroe legendario Maui. Puede reconocer tanto a Maui como a su gancho de Moana de Disney. Las historias de Maui aparecen, con muchas variaciones, por todo el Pacífico. Según la versión contada en Nueva Zelanda, hizo Manaiakalani de la mandíbula de su propia abuela, y otras historias dicen que mágicamente podía atrapar cualquier cosa y que Maui lo usó para sacar a Hawái del océano.

El collar de David se parece increíblemente a la versión de Manaiakalani que aparece en Moana, donde tiene aún más propiedades mágicas que le permiten a Maui transformarse en cualquier animal imaginable, o lo haría si Moana no lo hubiera roto.

Scrump es un síntoma de los problemas financieros de Nani en Lilo y Stitch

En Lilo y Stitch se aprecian los problemas económicos de la familia

Una de las imágenes más icónicas de Lilo y Stitch es Scrump, la muñeca espeluznante que Lilo hizo para ella. Lilo saca a Scrump cuando ve a sus compañeras de clase jugando con sus muñecas mucho más bonitas compradas en la tienda. Los niños pueden pensar que Scrump es solo otro ejemplo de la rareza de Lilo, pero los adultos pueden reconocer una verdad más triste detrás de la existencia del juguete.

Lilo probablemente estaría feliz de jugar con una muñeca Barbie, pero ahora que Nani tiene que mantener a la familia por su cuenta, no puede pagar una. Como resultado, Scrump aparentemente está hecho de restos de ropa vieja, con botones que no combinan para los ojos y paja para el cabello. Puedes leer mucho más sobre el disgusto de las otras chicas con la pequeña cosa fea que solo su rareza. Nos gusta decir que los niños son puros e inocentes, pero aprenden los prejuicios de clase bastante temprano.

Lilo y Stitch son parecidos incluso antes de conocerse

Lilo y Stitch tienen los mismos comportamientos incluso antes de conocerse

El marketing de Lilo y Stitch enfatizó la actitud de chico malo de Stitch, con trailers ambientados en "Back in Black" de AC / DC que lo muestran invadiendo clásicos del pasado como si dijera: "¡Esta no es la película de Disney de tu papá!", pero en la película en sí, Stitch es un alma perdida como Lilo, un monstruo construido para destruir pero incapaz de cumplir su propósito, un monstruo sin familia.

Los adultos deben reconocer los paralelismos entre la destructividad inocente pero imparable de Lilo y Stitch, y hay similitudes más concretas que animan a los espectadores atentos a ver a Lilo y Stitch como dos personas similares aunque estén a años luz de distancia.

Cuando Stitch muerde al gran y duro Capitán Gantu, el soldado se toma un momento de silencio para preguntar: "¿Te parece que esto está infectado?" Cuando Lilo muerde a otra niña, a su víctima también le preocupa que pueda estar infectada.

Lilo se libera del agarre de Nani babeando sobre ella con una lengua grande y flácida que se parece a la que usa Stitch para destrozar su jaula de vidrio en la estación espacial alienígena, y luego se escabulle a cuatro patas, como su mascota. Además, Lilo dice que si alimentara con atún Pudge sería una abominación, la palabra exacta que usa la Concejal Galáctica para describir a Stitch.

Jumba mintió sobre nunca hacer más de un monstruo en Lilo y Stitch

Stitch es el experimento 626

Vemos a Stitch por primera vez cuando el Dr. Jumba Jookiba está siendo juzgado por crearlo, negando ferozmente que alguna vez hubiera creado un monstruo así antes de tener que corregir el rumbo cuando el Consejo Galáctico presenta la evidencia sobre él. "Yo nunca, nunca ... haría más de uno".

Pero luego, inmediatamente después de eso, se refiere a Stitch como "Experimento 626". Si nunca haría más de uno, ¿qué pasa con los otros 625? Eso se convertiría en la base del spin-off televisivo Lilo and Stitch: The Series, donde los experimentos pasados de Jumba se desatan en Hawai. No duró 625 episodios, pero sí introdujo una buena cantidad de nuevas criaturas, incluido el Sparky eléctrico, Nosox (una criatura con forma de lavadora que hace desaparecer los calcetines) y Angel (piense en Stitch si fuera una niña ). Pero si prestas atención durante la película, probablemente no necesites ningún programa de televisión para confirmar lo que ya sabes.

Lilo y Stitch están llenos de tradiciones sobre ovnis

En Lilo y Stitch se aprecia un guiño a Hombres de Negro

Lilo y Stitch no es exactamente ciencia ficción dura, pero tiene muchas bromas internas para los fanáticos de los fenómenos extraterrestres. A pesar de que se supone que es un inspector humilde de CPS, Cobra Bubbles se viste con un traje negro y gafas de sol como los misteriosos Hombres de Negro, agentes del gobierno espeluznantes que supuestamente amenazan a los testigos de ovnis para que se callen. Con eso en mente, es apenas un giro cuando Cobra revela que en realidad trabaja para la CIA.

También menciona que ha conocido extraterrestres antes, en uno de los sitios OVNI más famosos de la historia: Roswell, Nuevo México. Pero si crees que eso significa que está confirmando los rumores, solo debes saber que estuvo allí en 1973, más de 25 años después del notorio incidente OVNI.

La escena de apertura le da un giro aún más retorcido a la tradición OVNI. El Área 51, la base altamente secreta de la Fuerza Aérea de los EE. UU. de Nevada, es aún más central para las leyendas alienígenas que Roswell, con rumores que afirman que contiene extraterrestres cautivos, naves espaciales estrelladas, experimentos de control del clima, un gobierno global secreto y todo tipo de otros secretos. Sin embargo, en Lilo y Stitch, una línea rápida de diálogo sobre la estación espacial alienígena revela que el Área 51 es la Tierra misma, al menos según los cálculos del Consejo Galáctico.

Pleakley solo ve la mitad de su carrete View-Master en Lilo y Stitch

Este personaje de Lilo y Stitch no puede apreciar las imágenes en 3D

El Consejo Galáctico está tan aterrorizado por las capacidades destructivas de Stitch que su primer pensamiento cuando escapa a la Tierra es destruir todo el planeta. Antes de que puedan, el agente Pleakley se apresura a recordarles que no pueden tocar la Tierra porque es un refugio de vida silvestre para los mosquitos. Su "evidencia" es un carrete View-Master, que continúa consultando después de llegar a Hawai.

Aquí están sucediendo muchas cosas que son fáciles de pasar por alto, especialmente para los niños. Los niños hoy en día probablemente ni siquiera saben lo que es un View-Master y se necesita un conocimiento adulto de la historia del diseño gráfico para apreciar las hilarantes y cursis gráficos de estilo años 50 que Pleakley utiliza para hacer su caso. Pero la parte más divertida de todas es incluso más sutil que eso.

El gran atractivo del View-Master es la forma en que utilizaron carretes con imágenes duplicadas, una para cada ojo, para crear una foto tridimensional. Pero dado que Pleakley solo tiene un ojo, todo el efecto se perdería para él. Por otra parte, suficientes niños se aburrieron esperando que la imagen se enfocara y simplemente cerraron un ojo para que no estuviera solo.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.