Cosas que quizás NO sabías sobre Kate McKinnon, estrella de Saturday Night Live

Si has visto Saturday Night Live durante los últimos años, no hay forma de que te hayas perdido a la destacada artista Kate McKinnon. McKinnon se ha convertido en una de las jugadoras más populares del programa en el transcurso de su larga permanencia en el programa por eso en La Verdad Noticias te presentamos algunos dato curisos de ella.

Nacida y criada en Long Island, no muy lejos de su futuro lugar de trabajo en Manhattan, McKinnon asistió a la prestigiosa Universidad de Columbia, donde se graduó en 2006 con un título en teatro. Estaba lista para conquistar el mundo de la comedia.

Desde sus impresiones de figuras políticas como Hillary Clinton y Rudy Giuliani hasta incondicionales de la cultura pop como Justin Bieber y Ellen DeGeneres, pasando por su increíble lista de personajes originales como la abducida por extraterrestres Colleen Rafferty y la anciana actriz Debette Goldry, McKinnon es la jugadora más valiosa de Saturday Night Live por un tiro largo.

Pero incluso si eres un gran fanático del trabajo de McKinnon, ya sea en la pantalla grande o en Saturday Night Live, probablemente hay algunas cosas que aún no has aprendido sobre esta dínamo de comedia. Estos son los hechos, detalles y experiencias poco conocidos de la superestrella de SNL, Kate McKinnon.

Kate McKinnon ha colaborado artísticamente con su hermana

Kate McKinnon y su hermana Emily Lynne

Resulta que Kate McKinnon no es el único miembro talentoso de su familia. Después de hacerse un nombre en SNL, McKinnon se asoció con su hermana, la comediante Emily Lynne, para crear la serie de audio Audible Heads Will Roll.

Heads Will Roll cuenta una historia de 10 episodios centrada en la Reina Mortuana del Reino de la Noche de McKinnon, un gobernante corrupto, y Jojo de Lynne, el compañero cuervo de Mortuana. Juntos, deben protegerse contra una rebelión campesina y buscar un objeto mágico que pueda resolver todos sus problemas.

En una entrevista con Entertainment Weekly, McKinnon y Lynne hablaron sobre lo que querían lograr con Heads Will Roll. Después de pasar su infancia juntas citando a Los productores, sus expectativas para sí mismos eran altas.

"Queríamos que fuera lo más divertido posible", dijo McKinnon. "Conseguimos hacer todas estas voces que queríamos hacer, que no habíamos podido hacer en ninguno de nuestros trabajos anteriores. También queríamos que se basara en esta hermandad, la historia de mi vida, esta relación que es todo para mí. Creo que Emily siente lo mismo". Lynne estuvo de acuerdo de inmediato.

Los acentos extranjeros son algo natural para Kate McKinnon

Kate McKinnon tiene una increíble habilidad para imitar acentos

Cualquiera que haya visto a McKinnon en Saturday Night Live sabe que la actriz tiene un gran don para los acentos. Al parecer, McKinnon ha tenido este talento desde que era una niña. Como McKinnon le dijo a Rolling Stone, fue nombrada la "reina de la semana de la lectura" en quinto grado.

Sintió que tal posición se beneficiaría de un acento británico: "Se me ocurrió que podría contribuir a la caracterización de la reina". De hecho, McKinnon dice que puede rastrear todos sus acentos, y su amor por la comedia, hasta esa primera impresión.

"Creo que la génesis de toda mi vida, probablemente, fueron las sonrisas que provoqué con este acento británico", recordó McKinnon. "He estado persiguiendo a ese dragón desde entonces". Claramente, esta actuación juvenil ayudó a su futura carrera de muchas maneras diferentes, la principal de ellas es el hecho de que McKinnon ha interpretado a una monarca muy diferente, la reina Isabel II, varias veces en Saturday Night Live.

Kate McKinnon es una mujer de muchos talentos

Kate McKinnon toca el piano, la guitarra y el violonchelo

Cuando ves a Kate McKinnon en Saturday Night Live, no es difícil sentirse impresionado por su talento, ya sea que esté logrando una caída con facilidad, adoptando un acento extranjero en un abrir y cerrar de ojos o haciendo que sus compañeros de reparto e invitados rompan con la caracterización simplemente porque no pueden evitar reírse de su actuación.

En una serie de bocetos en particular sobre abducciones extraterrestres, McKinnon se ha hecho un hábito absoluto de hacer reír a los miembros del elenco y los anfitriones invitados, lo que siempre tiene algunos resultados bastante agradables.

Sin embargo, es posible que no sepas que Kate McKinnon también tiene un gran talento musical. Y no estamos hablando de un solo instrumento aquí: McKinnon toca el piano, la guitarra y el violonchelo. Por supuesto, los fanáticos de SNL ya conocen sus habilidades con el piano, después de su famosa interpretación de "Hallelujah" de Leonard Cohen como Hillary Clinton. Pero tocar la guitarra y el violonchelo además de eso es realmente solo la guinda del pastel de múltiples talentos.

Kate McKinnon trabajó en sketches antes de Saturday Night Live

Kate McKinnon siempre demostró una gran pasión por la comedia

Si Kate McKinnon ya parecía una profesional experimentada antes de su debut en 2012 en Saturday Night Live, hay una gran razón: ya había aparecido en una serie de sketches. Durante tres temporadas, de 2007 a 2010, McKinnon fue una de las actrices de comedia en The Big Gay Sketch Show, que se emitió en Logo TV y fue producido por la comediante LGBTQ+ Rosie O'Donnell.

McKinnon contrató The Big Gay Sketch Show durante su último año en la Universidad de Columbia y, como admitió más tarde, le dio una falsa sensación de confianza. "Pensé, 'Bueno, esto será fácil'", dijo McKinnon a Rolling Stone años más tarde. “'Puedo ser simplemente una comediante'. Y luego, después de la 25a audición que no obtuve, pensé 'Oh, no, esto no va a ser fácil' ".

Sin embargo, no tomó tanto tiempo, después de actuar con la famosa Upright Citizens Brigade en Nueva York, McKinnon envió una cinta a Saturday Night Live, y el el resto es historia.

Kate McKinnon, la primera miembro abiertamente gay en Saturday Night Live

Ellen Degeneres fue una gran inspiración para Kate McKinnon

Cuando Kate McKinnon se convirtió en parte del elenco regular de Saturday Night Live, se convirtió en la primera mujer miembro del elenco abiertamente gay en la historia del programa (Denny Dillon y Danitra Vance no habían salido públicamente durante sus períodos en SNL).

La sexualidad de McKinnon ciertamente no es un secreto, pero ella no se sincera sobre sus luchas con tanta frecuencia. Sin embargo, durante un discurso en los Globos de Oro 2020, donde presentó el Premio Carol Burnett a Ellen DeGeneres, reveló que el ascenso de DeGeneres a la fama fue una gran inspiración.

"En 1997, cuando la comedia de Ellen estaba en la cima de su popularidad, yo estaba en el sótano de mi madre levantando pesas frente al espejo y pensando, '¿Soy gay?'", Dijo McKinnon con franqueza.

"Y lo era, y todavía lo soy. Pero es algo muy aterrador saber de repente sobre ti mismo. Es como hacer 23andMe y descubrir que tienes ADN extraterrestre. Y lo único que lo hizo menos aterrador fue ver a Ellen en Televisión. Y si no la hubiera visto en televisión, habría pensado: 'Nunca podría estar en la televisión. No permiten que las personas LGBT salgan a la televisión'. Y más que eso, habría seguido pensando que era un extraterrestre y que tal vez ni siquiera tenía derecho a estar aquí. Así que gracias, Ellen, por darme una oportunidad ".

Kate McKinnon ha ganado premios Emmy por su trabajo en Saturday Night Live

Kate McKinnon obtuvo sus primeras nominaciones al premio Emmy por SNL en 2014

No hay duda de que Kate McKinnon ha demostrado su considerable talento a lo largo de su tiempo en Saturday Night Live, por lo que no debería sorprender que haya sido recompensada abundantemente por su trabajo, y muchas veces más.

McKinnon obtuvo sus primeras nominaciones al premio Emmy por SNL en 2014, cuando no solo fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, sino también a Mejor Música Original y Letra por su trabajo en la canción "Home for the Holiday (Twin Bed)".

Después de eso, de 2014 a 2020, McKinnon fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto cada año. En 2016, un año que la vio traer su juego A como Hillary Clinton, ganó su primer Emmy y se convirtió en la primera actriz de SNL en ganar un premio por actuación desde Dana Carvey en 1993. Sorprendentemente, en 2017, ganó por segunda vez, ganó su segundo Emmy por su variado y divertido trabajo en el programa.

Saturday Night Live ha sido el hogar de Kate McKinnon

Kate McKinnon es la integrante del elenco femenina más antigua del programa.

Kate McKinnon no solo ha ganado millones de fanáticos y ganó dos premios Emmy por su trabajo en Saturday Night Live, sino que también alcanzó un hito importante cuando se estrenó la temporada 46 de la serie en el otoño de 2020. Al embarcarse en su novena temporada, McKinnon superó a las jugadoras anteriores Amy Poehler y Vanessa Bayer, quienes pasaron siete años en SNL, para convertirse en la integrante del elenco femenina más antigua del programa.

De hecho, McKinnon ha estado en SNL durante bastante tiempo, y no parece ser contraria a extender su ya impresionante período en la icónica serie de comedia. Después de que su contrato expirara técnicamente en 2019, lo renovó por dos años seguidos. Aunque no ha estado en la serie tanto tiempo como Kenan Thompson, miembro actual del elenco y poseedor del récord de todos los tiempos por la temporada más larga de SNL, McKinnon definitivamente se ha mantenido firme a largo plazo.

Hay una cosa que Kate McKinnon odia hacer en la pantalla

Los besos en la pantalla suelen incomodar bastante a Kate McKinnon

A lo largo de su extensa carrera en Saturday Night Live, Kate McKinnon ha hecho cosas realmente extrañas en la pantalla. Pero hay una cosa que realmente odia hacer para la cámara: besar. Como informó The Huffington Post, McKinnon encuentra desagradables los bloqueos de labios en pantalla, aunque lo hará si es necesario: reveló este motivo favorito mientras hablaba de un boceto en el que ella y el comediante Louis C.K. se besan agresivamente.

Sin embargo, hay una advertencia sobre la aversión de McKinnon a los besos en pantalla: hará básicamente cualquier otra cosa, especialmente en nombre de la comedia.

"Si me pidieras que besara seriamente a alguien en una pantalla, me sentiría muy incómoda", dijo la actriz. "Pero lameré cualquier parte de tu cara. Entonces, lo que se suponía que era un poco asqueroso (refiriéndose a su escena con C.K.) se convirtió en una danza de bocas, cabello y dientes". El boceto en cuestión es parte de la serie "Last Call", en la que McKinnon se supera a sí misma con besos cada vez más terribles.

Kate McKinnon está absolutamente obsesionada con su gato

Su gato Nino es la adoración de Kate McKinnon

McKinnon ha aparecido en una tonelada de bocetos relacionados con gatos durante su participación en SNL, incluido un boceto recurrente para un refugio para gatos llamado "Whiskers R We" que encuentra las formas más divertidas de describir a los gatos que están en adopción. Esto no es una coincidencia: resulta que McKinnon es muy devota de su gato en la vida real, Nino, que claramente ha inspirado algunos de estos bocetos.

En 2016, los fanáticos se rieron mientras McKinnon se entusiasmó con Nino, llamando a su amado gato de 17 libras tanto su "hijo" como su "marido gato". Durante la pandemia de COVID-19 de 2020, cuando SNL pidió a sus estrellas que filmaran bocetos en casa, Nino finalmente se unió a la acción.

En una versión especial para el hogar de "Whiskers R We", Nino, claramente un actor increíblemente versátil, apareció como varios gatos adoptables , todos ellos con descripciones completamente diferentes. Nino aún no ha sido nombrado miembro del reparto completo en SNL, pero está claro que tiene las habilidades para unirse a su madre humana en el programa.

No encontrarás a Kate McKinnon en las redes sociales

Kate McKinnon no tiene ninguna red social

Algunas celebridades están en todas las redes sociales, compartiendo cada pequeña faceta de sus vidas para sus fanáticos y dando a las personas una idea de lo que realmente es ser famoso. Sin embargo, otros son más privados y McKinnon es una de esas personas.

En una mesa redonda de 2015 con The Hollywood Reporter junto a las actrices Amy Schumer, Gina Rodríguez, Lena Dunham, Ellie Kemper y Tracee Ellis Ross, se le preguntó a McKinnon sobre su "presencia" en las redes sociales.

"Uh, envío correos electrónicos", respondió McKinnon lentamente. "Envío mensajes de texto a unas cinco personas. Y aparte de eso, es cero absoluto". Cuando se le preguntó si eso fue a propósito, McKinnon dijo: "Sí. Tengo mucho miedo de decir algo. Me asusto a mí misma. Así que no quiero decir nada que distorsione mis verdaderos sentimientos. O sobre todo, de hecho, si tuviera Instagram, en su mayoría serían solo fotos de mi hijo, que es un gato". Si ve alguna cuenta que dice ser de la verdadero McKinnon (y la cuenta no es solo un santuario para Nino), definitivamente sabrá que no es real.

La audición de Kate McKinnon en Saturday Night Live es borrosa

La audición en SNL fue esencial para la carrera de Kate McKinnon

Las audiciones de Saturday Night Live son muy estresantes: Lorne Michaels, prefiere que el público permanezca en silencio, pero según Kate McKinnon, ella apenas recuerda la suya. En una función de Interview donde los compañeros actores pudieron hacerle preguntas al azar a la actriz, Bill Hader preguntó si lo escuchó reír durante su audición (lo que finalmente llevó a que se le pidiera a Hader que saliera de la habitación), pero aparentemente, McKinnon no recuerda eso, ni nada más del caso.

"Si quieres hacer un sketch de comedia, la audición de SNL es el momento hacia el que toda tu existencia se ha estado construyendo y dura cinco minutos", dijo McKinnon. "Todo lo que has hecho es avanzar hacia esos cinco minutos, así que lo que está en juego es lo más alto posible. Pero la respuesta es no, porque no formé recuerdos durante esos cinco minutos. Mi mente se había ido y estaba mirando Bagre mientras mi cuerpo realizaba los movimientos que practicaba. No estaba en la habitación. No recuerdo sonidos ni formas, así que no tengo ni idea. Era como un tribunal de personas en la oscuridad. Escuché risitas, pero no tenía idea de quién estaba en la habitación ".

Puede que te sorprenda el papel de la película soñada de Kate McKinnon

Kate McKinnon tiene un extraño deseo por interpretar a Willy Wonka

Desde el reinicio de los Cazafantasmas de 2016 hasta el drama Bombshell de Jay Roach de 2019 y comedias como Rough Night de 2017 y The Spy Who Djected Me de 2018, McKinnon ha construido un currículum respetable en la pantalla grande, a pesar de su exigente agenda de SNL. Sin embargo, hay un papel que le encantaría interpretar por encima de todos los demás, que reveló en Interview.

Cuando la nominada al Premio de la Academia y coprotagonista de Bombshell de McKinnon, Margot Robbie, preguntó: "Si pudieras volver e interpretar a cualquier personaje de cualquier película de la historia, ¿quién sería y por qué?", McKinnon tenía una respuesta preparada.

"Lo sé, haría a Willy Wonka, porque una vez traté de lucir una chaqueta de terciopelo púrpura en la escuela, pero no puedes salirte con la tuya sin un sombrero de copa y sin ser dueño de una fábrica de chocolate donde asesinan a niños". Interpretado por artistas como Gene Wilder y Johnny Depp, Willy Wonka es de hecho uno de los personajes más enigmáticos, extraños e hilarantes de la historia del cine, y no hay duda de que McKinnon manejaría el papel con facilidad.

