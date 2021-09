¡Cosas de whitexican! Luisito Comunica opina del desempleo y redes estallan

Una vez más Luisito Comunica se ve envuelto en la polémica y ahora se atrevió a opinar sobre el problema del desempleo en México.

De inmediato las redes sociales reaccionaron y se le fueron encima al youtuber, resaltando su falta de empatía hacia la problemática.

Cabe resaltar que el influencer frecuentemente es crticado por su manera de opinar, tal como la vez que arremetió contra quienes aplica las pruebas covid.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

Son pobres por que quieren.

Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del youtuber, fue duramente criticado tras emitir su opinión sobre las personas que no trabajan en México.

“Quien no trabaja es porque no quiere”, se lee sobre la imagen de Luisito.

La frase viene de un paseo de Luisito por la Ciudad de México donde al observar a personas paseando a sus perros y otras más tomando clases de baile, se cuestionó a si mimso sobre la falta de ocupación en dichos transeúntes.

Críticas en redes sociales

La página de twitter "Cosas de whitexican" colocó su imagen que de inmediato se llenó de miles de comentarios en su mayoría negativos hacia el influencer.

"De que te sirve ir a otros países si no aprendes nada de tus viajes, de nuevo el mito de la meritocracia, el pobre es pobre por que quiere, deberías de mejor leer un libro", indicó un usuario.

Hasta el momento Luisito Comunica no se ha pronunciado al respecto, y no lo hará, pues se sabe que no acostumbre a dar respuesta a sus polémicas.

