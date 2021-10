“Cosas de ricos”, critican a Los Polinesios por pelea de iPhones

El grupo de hermanos youtubers llamado, Los Polinesios recibió fuertes criticas tras un video en TikTok en donde escogen al azar un iPhone, pero en el video podemos observar el descontento de Karen quien hace gestos de berrinche por no estar conforme con recibir un iPhone plateado.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de decirles que eso era “cosa de ricos” y deberían preocuparse por cosas más relevantes pero así como llovió hate, también hubo buenos comentarios de gente que los defendía afirmando que Karen, Rafa y Lesslie Velázquez Espinosa han trabajado desde hace mucho tiempo para poder darse esos gustitos.

Critican a los hermanos en TikTok

En México, este nuevo iPhone cuesta al rededor de 30,000 pesos mexicanos aproximadamente y no muchas personas pueden darse el lujo de comprarse un teléfono de este tipo, ya que no es ningún secreto que los salarios promedio en el país no son muy altos y una persona tendría que ahorrar varios meses para poder comprarlo.

Es por eso que los fans de los tres hermanos hicieron decenas de comentarios sobre este tipo de entretenimiento, argumentando que sólo las personas con salarios altos, pueden darse este tipo de diversión, aunque a la youtuber Karen Polinesia no le pareció tan divertido tener un iPhone de 30 mil pesos plateado.

Youtubers eligen iPhone

Posteriormente los famosos, quienes podrían llegar a la pantalla grande con un nuevo proyecto, compartieron en sus redes sociales que podrían hacer otro intercambio entre Rafa y Karen si su publicación llegaba a los 200 mil likes pero hasta el momento, sólo han conseguido 35 mil.

¿Dónde nacieron Los Polinesios?

¿Dónde nacieron los youtubers?

Los populares y famosos Polinesios, son originarios de la Ciudad de México y desde el 2012 estos tres hermanos: Ana Karen, Rafael y Lesslie Velázquez se han dedicado a inspirar a las personas y promover la unión familiar a través de YouTube.

