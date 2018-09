Cortan a integrante de La Academia por "mano larga" (VIDEO)

Un vídeo donde se ve a el alumno de "La Academia", Fernando, dándole un masaje a su compañera Silvia quien inclusive se quitó la blusa para sentirse más cómoda, le causó graves problemas.

Resulta que las imágenes llegaron a manos de su novia, y los toqueteos entre los participantes hicieron que la chica enfureciera tanto que prefirió terminar con su relación, pues no está dispuesta a permitir tales acciones.

El académico Fernando al enterarse de que ya no estarían más juntos y no poder resolver la situación, no tuvo más remedio que soltarse en llanto.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los seguidores del reality, es que no fue ella quien "dio la cara" para cortarlo, pues prefirió mandar al cuñado del participante para darle la noticia:

"Hablando con Fanny, ya decidió terminar la relación tuya y de ella. Ella ya no quiere estar contigo, ya no quiere saber nada por lo que ha pasado y ya no le pareció, pero eso ya es decisión de ella", dijo el hermano de la novia de Fernando.

A pesar de que Fernando trató de reparar la situación diciendo que el masaje fue de amigos y no por coqueteo, esto no hizo que su novia cambiara de decisión. Al ver lo mal que reaccionó el joven, sus compañeros lo trataron de animar sin lograr mucho.