Corren a la hija de Luis Miguel de Estados Unidos, por hablar español (VIDEO)

La hija de Luis Miguel, de nuevo se encuentra en el ‘ojo del huracán’, pues en esta ocasión Michelle Salas denunció a través de sus redes sociales, el terrible acto de racismo por el que fue víctima en Estados Unidos, por hablar español.

¿Qué pasó con la hija del “El Sol”?

Michelle Salas vive desde hace nueve años en Estados Unidos, sin embargo, la hija del cantante relató que sufrió de discriminación racial en un lujoso restaurante de ese país, de donde fue corrida por hablar en español.

De acuerdo a la denuncia de Michelle Salas, acudió a cenar a un restaurante de Estados Unidos y una mujer se le acercó para pedirle que no hablara español.

"Estaba en un restaurante y una chica me dijo: 'Por favor, no hables español', y yo me quedé como '¿qué?'. Y ella replicó 'Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país'. Estaba muy enojada y me sentí cómo… Relató la hija del cantante.