Corren a Yeri Mua de hotel en la CDMX por fumar marihuana

La influencer apenas llegó a la CDMX y ya protagonizó su primer escándalo.

No hay día que Yeri Mua esté inmersa en la polémica y hoy no es la excepción. Resulta que ha surgido un rumor, el cual asegura que la influencer fue corrida de un hotel en la CDMX por fumar marihuana, lo cual hizo enojar a los huéspedes, quienes no dudaron en quejarse.

De acuerdo a la información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella se encontraba hospedada en un reconocido hotel de la capital del país cuando la administración le pidió amablemente que pagara la cuenta y se retirara debido a que los otros huéspedes ya no soportaban el olor a marihuana que salía de su habitación.

Se dice que la influencer hizo una transmisión en vivo bajo los efectos de la droga.

Consciente de su error, la reina del Carnaval de Veracruz 2022 pidió que le dejaran quedarse hasta que pasen por ella. Sin embargo, la situación se complicó cuando su padre llegó al hotel y se negó a pagar la cuenta bajo el argumento de que su hija estaba siendo corrida.

Yeri Mua reacciona a este nuevo escándalo

La influencer asegura que todo se trata de un chisme sin fundamentos.

El rumor no demoró en llegar a oídos de la influencer veracruzana, quien no dudó en defenderse y muy a su estilo desmintió dicha información: “Fuentes: creeme por favor por que las noticias de veracruz nada más no llaman la atención que cuando hablan de su reinita”.

Aarón Mercury, el influencer que le ayudó en su altercado contra ‘El Paponas’, también salió en su defensa y aseguró que las personas hacen lo que sea con tal de tener un poco de atención: “Mi compa el que su familia no le da atención buscándola en Facebook”.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, la joven influencer goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Yeri Mua es una creadora de contenido, influencer y maquillista profesional nacida en Veracruz que destaca por gozar de gran popularidad en las redes sociales gracias al carisma y sentido del humor que derrocha durante las transmisiones en vivo que realiza desde su página de Facebook para sus más de 9.1 millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales