Corren a Yanet García del ‘Tenorio Cómico’ por MAM%NA

Recientemente se dio a conocer que la conductora Andrea Escalona le había robado el trabajo a Yanet García, pues ahora será ella quien interprete el personaje de ‘Doña Inés’ en la obra de teatro: Tenorio Cómico 4a transformación.

Como usted recordará, esta temporada comenzó con la participación estelar de ‘La Chica del Clima’ como parte del elenco de la exitosa puesta en escena; esta era la primera oportunidad de Yanet García sobre un escenario actuando para teatro y en sus redes sociales no ocultaba lo emocionada que se encontraba por la oportunidad.

A pesar de que se decía que la conductora del tiempo para el matutino de Televisa había sido quien decidió no continuar más en teatro para enfocarse en otros proyectos, la revista TV Notas reveló la verdadera razón de su partida.

Mediante una entrevista realizada a una persona que labora como parte de la producción del ‘Tenorio Cómico’, el cual concluye su temporada el próximo 31 de agosto, sacó a la luz que fue la misma producción quien decidió no renovar el contrato de Yanet García.

Resulta que la fama se le subió a la cabeza a ‘La Chica del Clima’, ya que no le importaba incumplir con los acuerdos que tenía con la puesta teatral, pues faltaba a las presentaciones cada que se le venía en gana para irse de vacaciones con su novio Lewis Howes.

El trabajador del ‘Tenorio Cómico’ la describió como:

“Incumplida, irresponsable, mentirosa y mam%na”.

ENTREVISTA

-¿Cómo está la situación de Yanet García en la obra del Tenorio cómico?

"Está todo muy tenso con ella, ya que luego de ofrecer una función en el Estado de México, Yanet enfureció porque se enteró de que la sacaran de la obra cuando una fan le pidió un autógrafo en un póster y vio con sorpresa que habían montado en su cuerpo la cara de Andrea Escalona".

-¿Yanet qué hizo?

“Pidió explicaciones con un tono altanero en el chat de todo el elenco y dijo que no estaba bien que no le informaran que la iban a reemplazar, pero para su mala fortuna, el productor le dijo que ya no querían trabajar con ella y la decisión ya estaba tomada".

-¿A qué se debió que tomaran esa decisión?

"Porque se comportó de forma irresponsable, incumplida y mentirosa".

-¿Qué fue lo que pasó?

"Pidió permiso para irse a España al compromiso de su película; luego habló y dijo que le habían salido más cosas de trabajo y que se tenía que quedar más tiempo, algo que no fue verdad, porque empezó a subir fotos con su novio en Turquía, o sea, no le importó nada y se fue de vacaciones, siendo que ya tenía compromisos con la obra".

-¿Cuando llegó, cómo la recibieron?

"Normal, pero ella ardió en cólera cuando supo que mientras Alma la sustituyó, usó su vestuario, y ahí sí se puso como loca y comenzó a reclamar que no la habían respetado y no le habían avisado que se usaría su ropa".

-¿Y qué le contestaron?

"Se le explicó que la producción lo hizo así porque no se haría un gasto innecesario; lo que no le dijeron en ese momento es que ya no le pensaban renovar su contrato, que vence el próximo 31 de agosto".

-¿Qué pasó después con Yanet?

"Ella empezó a decir que tanto lo del clima como los papelitos que le ofrecen ya le quedan chicos, pues ella ya quiere protagonizar, por lo que buscaría oportunidades en otros lados, pero no se esperaba que la sacaran de la obra y mucho menos que la iban a cambiar por Andrea Escalona".

-Entonces, ¿ya está confirmado que estará Andrea Escalona?

"Sí, ya es un hecho y estamos satisfechos por su llegada; de hecho, se ha mostrado muy profesional y ya hasta hizo su prueba de vestuario, y con ella arrancamos el primero de septiembre".

