Corren a William Levy de un programa de radio ¡Por impuntual!

El actor cubano William Levy ha estado envuelto en polémica desde hace días, pues tras su “Pelea” con el productor mexicano Juan Osorio, ha estado en boca de todos pues ambos se dieron con todo e incluso, la esposa del productor, Niurka, arremetió contra su compatriota cubano.

Parece que el famoso actor no dejará de meterse en controversia, pues ahora vuelve estar en el ojo del huracán gracias a que un famoso conductor lo puso en la mira, pues lo tachó de impuntual e irresponsable.

La controversia inició cuando William Levy fue contactado por Alfredo Palacios, conductor del programa “Salud y belleza” de Grupo Formula lo invitó a participar en su programa y aunque el actor aceptó, fue corrido de las instalaciones, pues se apareció justo 10 minutos antes de que el programa finalizara.

De igual manera el equipo de producción aseguró que al momento de su llegada William Levy se portó extremadamente grosero con ellos.

El enfurecido conductor confirmó que William Levy llegó tarde a la cita, lo que no le pareció nada agradable y optó por correrlo del foro del programa, pues cuestionó el profesionalismo del actor, quien se excusó diciendo que llegó tarde a causa del tráfico.

“Yo no te invité al programa, ustedes hablaron, no se invita a nadie; para que ustedes puedan hablar de su trabajo y resulta que llegas a 10 minutos; para 10 minutos me los hecho yo solito, así que la puerta te puedes ir”