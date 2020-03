Coronavirus ataca de nuevo ¡Se pospone el estreno de “Un Lugar en Silencio 2”!

A causa de la actual pandemia por coronavirus, el actor y director, John Krasinski decidió posponer el estreno mundial de “Un Lugar en Silencio 2”, como medida de prevención ante la expansión de la enfermedad.

Del Instagram oficial de "Un Lugar en Silencio 2"

John Krasinski, quien escribió y dirigió “Un Lugar en Silencio 2” confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recalcó los peligros de acudir a lugares concurridos como las salas de cine durante la crisis causada por el coronavirus.

"Una de las cosas que más me enorgullecen es que las personas han dicho que nuestra película es una que todos deben ver juntos...

...Bueno, debido a lo que ocurre en el mundo que nos rodea, claramente no nos encontramos en el momento para hacerlo. Como estamos tan emocionados de que vean esta película, voy a esperar a estrenarla hasta que todos podamos verla juntos. ¡Hagamos una cita grupal para verla juntos! ¡Nos vemos pronto!”.

“Un Lugar en Silencio 2” se estrenaría en las salas de cine de todo el mundo este 18 de marzo.

Cintas canceladas por Coronavirus

Debido a la pandemia de coronavirus, muchos estudios de cine se han visto obligados a posponer el estreno de sus nuevas películas.

Disney canceló el estreno de tres películas: “Mulan”, “The New Mutants” y “Antlers”. También se pospuso el estreno de “Rápidos y Furiosos 9”, “James Bond: No time to die” y “Peter Rabbit 2”.

Por el momento, “Un Lugar en Silencio 2” no ha dado a conocer su nueva fecha de estreno.

