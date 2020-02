Coronavirus ataca de nuevo ¡Green Day cancela TODOS sus conciertos en Asia!

Green Day se une a la cada vez más larga lista de artistas que han cancelados sus conciertos debido a la epidemia de coronavirus en el mundo, por lo que ya no se presentarán en Asia durante esta crisis.

Green Day estrena nuevo disco (Instagram)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Green Day anunció que el tour con motivo del lanzamiento de su álbum “Father of All Motherfuckers” ya no se presentará en países como Singapur, Filipinas y Corea de Sur.

“Desafortunadamente hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestros próximos conciertos en Asia...

...debido a las preocupaciones por salud/ viajes con el coronavirus. Sabemos que apesta, ya que esperábamos poder verlos a todos, pero no pierdan sus boletos, anunciaremos las nuevas fechas muy pronto”, escribió la agrupación en Instagram.

El tour en Asia de “Father of All Motherfuckers” estaba previsto para comenzar el próximo 8 de marzo en Singapur y que continuaría por 8 fechas más.

Durante marzo, Green Day se hubiera presentado en Singapur, Tailandia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y dos ciudades de Japón.

¿Green Day cancela su nuevo tour?

Hasta el momento, el resto del “Father of All Motherfuckers” tour no ha cancelado sus presentaciones fuera del continente asiático, por lo que Green Day continuaría con sus conciertos según lo planeado.

Green Day se presentará en países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Reino Unido comenzando el próximo 10 de abril en Sanford, Estados Unidos.

A partir de mayo 2020, Green Day comenzaría su gira por Europa con su concierto en Moscú, Rusia.

