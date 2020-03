Coronavirus afecta a Marvel ¡Falcon & the Winter Soldier volverá a grabarse!

Los constantes brotes de coronavirus en el mundo han causado alarma entre la población, por lo que Marvel y Disney Plus son los inesperados afectados por ello, ya que tendrán que volver a grabar su serie, Falcon and the Winter Soldier.

Anthony Mackie y Sebastian Stan en la serie de Marvel

Falcon and the Winter Soldier tiene su estreno programado para finales del 2020, y aunque no han anunciado que sea pospuesto, parece que algunos episodios de su primera temporada tendrán que volver a grabarse por tratar un tema que sería demasiado sensible a raíz de la creciente epidemia de coronavirus.

Anteriormente se había dado a conocer que parte de la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier - protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie - tendría como tema principal el detener un posible ataque bioterrorista, es decir, un ataque con algún arma biológica que provoque enfermedades en la población.

Debido al aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo y la muerte del 2% de los afectados, una historia de ese tipo no sería bien recibida por las audiencias y los escritores se verían forzados a modificar la trama e incluso, volver a grabar muchas escenas de la serie de Marvel.

¿Toda la serie afectada?

De acuerdo al sitio Murphy`s Multiverse, Disney Plus y Marvel volverán a grabar los dos primeros episodios de la esperada serie de “Falcon and the Winter Soldier” para evitar ofender o incomodar a la audiencia, en especial a los afectados por el coronavirus.

Hasta el momento, ni los miembros del equipo de “Falcon and the Winter Soldier”, incluidos los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie, ni ejecutivos de Marvel y Disney han confirmado las re- grabaciones.

