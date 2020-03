Coronavirus: Disney y Netflix cancelan el rodaje de sus más esperados proyectos

La actual epidemia de coronavirus ha causado varios estragos en el mundo del entretenimiento, siendo los afectados más recientes, Disney y Netflix, empresas que han tenido que cancelar el rodaje de varios proyectos.

Netflix y Disney posponen grabaciones de manera indefinida

Después de que el presidente, Donald Trump declarará un estado de emergencia en todo Estados Unidos, Netflix y Disney emitieron comunicados oficiales donde confirmaron que pospondrán el rodaje de muchas de sus producciones.

Tanto Disney como Netflix han seguido el ejemplo de cadenas como ABC que canceló las grabaciones de Grey´s Anatomy, entre otras televisoras que tomaron decisiones similares ante la amenaza del coronavirus.

Disney detiene el rodaje de sus live action

En su comunicado de prensa, The Walt Disney Studios confirmó que cancelaría hasta nuevo aviso el rodaje de sus cintas live action, programadas para realizarse en 2020.

Las películas que Disney pospuso incluyen a: “La Sirenita”, “Peter Pan y Wendy”, “The Legend of the Ten Rings”, “Mi Pobre Angelito”, “Shrunk”, “Nightmare Alley”, “Shang-Chi” y “The Last Duel”.

Netflix cancela sus grabaciones

Netflix se unió a las acciones para prevenir la propagación del temido coronavirus -clasificado como pandemia por los organismos internacionales - al cancelar las grabaciones de varias de sus series.

Netflix pospuso las grabaciones de series y otros proyectos como: “Stranger Things”, “Grace and Frankie”, “The Prom” de Ryan Murphy y “Sex Life”.

Además de Disney y Netflix, otras cadenas televisivas cancelaron sus grabaciones como fue el caso de “Riverdale”, “Grey´s Anatomy”, “The Ninja Warriors” y “Jimmy Kimmel Live!”, que se grabará sin audiencia en vivo.