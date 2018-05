Corona Capital da a conocer el line-up 2018

El Corona Capital 2018 por fin reveló el cartel completo del festival de este año y anunció que tendrá a artistas como: Lorde, Robie Williams,The Chemical Brothers, Nin Inch Nails, MGMT e Imagine Dragons.

También están Khalid, Odeza, Superorganism, Sasha Sloan, Blank Range,Bad Sounds, King Henry, Yonaka, Gus Dapperton, Quinn XCII, Shannon and the Clams, San Fermin, The Lemon Twigs,Deaf Havana, Pale Waves, Max, Now now, Nathaniel Rateliff et the night sweats, Sparks, Arizona, Jai Wolf, Superorganism, Clairo, Mercury Rev, Flay, Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, The Neighbourhood, Jenny Lewis, Panic! At the disco, Borns, Manic Street Preachers, Bastille, The Kooks, Chvrches, Death Cab for Cutie.

¡Serán muchos sorpresas las que llegarán al Corona Capital 2018!

Hasta el momento se han revelado 37 bandas que estarán en el evento y una de las cosas que más se esperan es que en el transcurso de los próximos días se anexen otras diferentes a la lista del line up.

Al enterarse del line up, mucha de la audiencia que espera el evento, manifestó emociones a través de las redes sociales, empleando el HT #CoronaCapital2018. De igual manera, esto no fue lo único que conmocionó a los internautas; sino también el valor de cada boleto, pues esto fue el boom que impactó en la web por el costo tan alto, ya que estarán pasando de los tres mil pesos por persona y los niños pagarán teniendo de tres años en adelante.

Sigue el HT y podrás ser parte de las sorpresas del evento

El festival se realizará el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y la preventa de los boletos comenzará el 5 y 6 de junio para usuarios de Citibanamex; aunque probablemente también se abran taquillas para poder realizar las compras. Lo que si se asegura es que el festival dejará con un buen sabor de boca luego de llevar a los escenarios mexicanos artistas de talla internacional.

Autódromo hermanos Rodríguez