Corona Capital: Interpol y Yeah Yeah Yeahs entre elegidos para Capítulo Especial

Corona Capital Festival celebra 10 años en la industria musical y para celebrarlo su nuevo Capítulo Especial al que se unirán algunos de los artistas más emblemáticos del famoso evento.

Corona Capital: Capitulo Especial 2020

Encabezando el Capítulo Especial del Corona Capital estarán los icónicos Interpol, Yeah Yeah Yeahs, Two Door Cinema Club y Travis, entre muchos más con grabaciones de una presentación especial.

Este 16 de mayo en punto de las 9 de la noche, el Capítulo Especial del Corona Capital estará disponible en las redes sociales y el canal oficial de YouTube del famoso festival de música.

Este sábado es el tercer capítulo especial de #CoronaCapital. ¡Revive los mejores momentos del Festival con nosotros dentro de esta transmisión única! ❤️



Más información aquí: https://t.co/awb3BBg9O2 pic.twitter.com/WVdjRvWM5B — Corona Capital (@CoronaCapital) May 12, 2020

En el Capítulo Especial también estarán presentes, Andrew Bird, Julia Holter y Gordi - quienes están el cartel del próximo Corona Capital Guadalajara - junto a Rufus Wanwight, Miami Horror y Car Seat Headrest.

Corona Capital Guadalajara pospuesto por COVID-19

Este 16 de mayo, fecha en que será lanzado el Capítulo Especial, sería el primer día del tan ansiado Corona Capital Guadalajara 2020, que tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia de COVID-19.

Con estrellas como The Strokes, King of Leon, Blondie, Of Monsters And Men, Andrew Bird, Julia Holter y Gordi, el Corona Capital Guadalajara era uno de los eventos musicales más esperados del año.

A través de la cuenta de Twitter oficial del Corona Capital Guadalajara 2020, los organizadores del evento anunciaron que el festival será realizado los próximos 12 y 13 de septiembre en respuesta a la contingencia por COVID-19.

�� Aviso importante ��#CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

“En medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con la situación del COVID-19 y buscando siempre la mejor experiencia para ustedes, hemos tomado la decisión de posponer esta edición del festival”, escribió el equipo del Corona Capital en Twitter.

Te puede interesar: Corona Capital Guadalajara: Por COVID-19 Of Monsters and Men cancela presentación

Hasta el momento, parece que nada impedirá que este septiembre pueda llevarse a cabo el Corona Capital Guadalajara, en lugar de mayo.