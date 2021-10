Corona Capital Guadalajara anuncia sus fechas para 2022

El Corona Capital Guadalajara 2022 es un hecho. Ahora que se han ido reduciendo los casos de la pandemia de COVID-19, finalmente se ha anunciado que uno de los eventos de música más esperados tendrá lugar el próximo 21 y 22 de mayo.

Este anunció llega luego de que en los meses previos, se habían revelado algunos detalles sobre la posible realización del festival, el cual se tenía contemplado llevar a cabo en el último cuatrimestre de este 2021.

Como informamos en La Verdad Noticias, Tame Impala y Twenty One Pilot lideran el cartel del Corona Capital de este año que se realizará en la Ciudad de México en noviembre, pero en el caso del evento en Guadalajara, los organizadores han decidido aplazar un poco más la fecha para que sea más seguro.

Smash Mouth filtró el supuesto line-up del Corona Capital Guadalajara

La banda estadounidense dió un adelanto de que el festival sería este año, pero ahora sabemos que nuevamente se ha retrasado/Foto: Monterrey Rock

Como recordarán algunos, el pasado mes de marzo la banda estadounidense Smash Mouth por poco revelaba el que sería el cartel oficial de la próxima edición de Corona Capital Guadalajara 2022.

Se dice que este evento masivo tendrá un line-up de lujo, el cual aún no ha sido revelado, y probablemente ha cambiado desde que se dio la primera pista. No obstante, en aquel momento, el cartel tenía como fecha los días 25 y 26 del pasado mes de septiembre, cosa que no sucedió.

Los organizadores emitieron un comunicado donde comentaban que “la prioridad seguía siendo la salud de los fans, músicos y staff, por lo que el festival solo se realizará hasta obtener la autorización“ de las autoridades locales.

Coronal Capital Guadalajara se retrasó dos años

La edición del Corona Capital en Guadalajara, Jalisco había sido planeada desde 2020, pero como todos ya sabemos, en ese año ocurrió la terrible pandemia de coronavirus y hasta este año y el siguiente es que se han reprogramado varios conciertos.

No obstante, las personas que compraron su boleto para el Corona Capital Guadalajara 2020 van a poder usarlo para el evento de mayo de 2022, ya que no ha perdido validez.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!