Corona Capital Guadalajara: Por COVID-19 Of Monsters and Men cancela presentación

Corona Capital Guadalajara 2020 se ha visto afectado por el COVID-19 o coronavirus, debido a que Of Monsters and Men ha decidido cancelar su presentación en el aclamado festival.

Of Monsters and Men cancela presentaciones en México

A través de su cuenta oficial de Twitter, la banda islandesa, Of Monsters and Men anunció que pospondrá todas sus presentaciones musicales programadas para abril y mayo, lo que incluye el Corona Capital Guadalajara 2020.

“Muchas gracias a todos los que tenían planes de vernos en nuestra gira por Norteamérica en abril, mayo y junio. Como lo estaban esperando, y con el interés del bienestar de todos, debemos posponer nuestra gira. Estaremos anunciando las nuevas fechas lo antes posible, así que guarden sus boletos ya que serán válidos para las nuevas fechas”.

Update for you �� stay safe pic.twitter.com/lgJ3Np5wpd — Of Monsters and Men (@monstersandmen) March 30, 2020

Este abril y mayo, Of Monsters and Men se habrían presentado en ciudades como Nueva Orleans, Atlanta, Detroit, Pittsburgh, el esperado Corona Capital Guadalajara en México y en la ciudad de México.

¿COVID-19 afectará el Corona Capital Guadalajara?

Pese al brote de coronavirus (COVID-19) en México, el Corona Capital Guadalajara 2020 continúa en pie con su fecha programada para los días 16 y 17 de mayo de este año.

En la edición 2020 del Corona Capital Guadalajara, se tendrá la participación de bandas como The Strokes, Kings of Leon y The Hives, quienes - hasta el momento -, no han cancelado sus presentaciones en el festival.

Sin embargo, el Corona Capital Guadalajara 2020 podría ser pospuesto debido a la pandemia de coronavirus de no controlarse la situación, especialmente si la “emergencia sanitaria” se extiende a fechas posteriores al 30 de abril.

Te puede interesar: Corona Capital 2020: The Strokes encabezarán el festival de música

Por el momento, la suspensión de todas actividades no esenciales se mantendrá hasta el 30 de abril, apenas dos semanas antes del Corona Capital Guadalajara 2020, por lo que podría sufrir un retraso de no obedecerse la cuarentena y aumentar los casos de coronavirus.